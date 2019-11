Evo Morales en su partida hacia México: "Pronto volveré con más fuerza"

Política Alberto Fernández agradeció a México por brindar asilo a Evo Morales

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, partió rumbo a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea mexicana."Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía", escribió Morales en su cuenta de Twitter anunciando que dejaba suelo boliviano.En el avión viajan también el ex vicepresidente Alvaro Marcelo Garcia Linera, la esposa de Evo y varios ministros.