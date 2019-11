Evo denuncia "muertos y heridos" durante la represión de la "policía amotinada"

Política Organizaciones sociales respaldaron a Evo y se movilizaron en el centro porteño

Después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de noviembre de 2019

Como en octubre de 2003, Carlos de Mesa, el golpista cómplice del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugura su golpe de Estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto. La comunidad internacional es testigo de este atentado contra la vida y la CPE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de noviembre de 2019

Pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de noviembre de 2019

El presidente saliente de Bolivia Evo Morales denunció que efectivos de la "policía amotinada" en ese país reprimieron a manifestantes partidarios de su Gobierno en El Alto y provocaron "muertos y heridos" en esa localidad del departamento de La Paz."Después del primer día del golpe cívico-político-policial, la policía amotinada reprime con bala para provocar muertos y heridos en El Alto. Mi solidaridad con esas víctimas inocentes, entre ellas una niña, y el heroico pueblo alteño, defensor de la democracia", sostuvo Morales.En mensajes divulgados en su cuenta personal de la red social Twitter, el ex jefe de Estado boliviano agregó: "Como en octubre de 2003, Carlos de Mesa, el golpista cómplice del prófugo Gonzalo Sánchez de Lozada, inaugura su golpe de Estado con represión para causar muertos y heridos en La Paz y El Alto"."La comunidad internacional es testigo de este atentado contra la vida y la CPE (Constitución Política del Estado)", señaló Morales tras renunciar a la Presidencia.También indicó: "Agradezco a nombre de mi pueblo las muestras espontáneas de apoyo a nuestro Gobierno democrático que fue derrocado por el golpe cívico-político-policial que ha instaurado en Bolivia un régimen de facto apoyado en la violencia y la represión. #NoAlGolpeEnBolivia"."Ya no como Presidente, sino, en mi condición de ser humano, pido a los trabajadores de salud y educación volver a prestar servicios a la población, luego de tantos paros y huelgas. Por encima de posiciones políticas, tienen la misión de cuidar con calidez y solidaridad al pueblo", dijo."Los golpistas que asaltaron mi casa (en Cochabamba) y la de mi hermana, incendiaron domicilios, amenazaron de muerte a ministros y sus hijos y vejaron a una alcaldesa, ahora mienten y tratan de culparnos del caos y la violencia que ellos han provocado. Bolivia y el mundo son testigos del golpe", subrayó."Mesa y (el dirigente opositor Fernando) Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas. Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo. El mundo y bolivianos patriotas repudian el golpe", insistió.También expresó Morales que se sentía "muy agradecido con la solidaridad del pueblo, herman@s de Bolivia y el mundo que se comunican con recomendaciones, sugerencias y expresiones de reconocimiento que nos dan aliento, fortaleza y energía" y añadió: "Me emocionaron hasta hacerme llorar. Nunca me abandonaron; nunca los abandonaré".