En Paraná se manifestaron en apoyo a Evo Morales

Organizaciones sociales y políticas se reunieron en plaza 1º de Mayo con pancartas y carteles para manifestar su apoyo al renunciante presidente Evo Morales y manifestar su rechazo ante la violencia que se está dando en Bolivia.Marcelo Boeykens, expresó aque "repudiamos el golpe de estado en Bolivia contra un gobierno democrático. El gobierno de Evo Morales todavía no había terminado el mandato. A pesar de las cuestionadas elecciones que señala la OEA, al gobierno que derrocan a través de un golpe de estado es el gobierno que no estaba cuestionado. Es un gobierno que accedió por las mayorías populares y que había reafirmado su continuidad en elecciones libres y democráticas"."No cabe otra posibilidad que el rechazo absoluto a un golpe de estado nuevamente en un país latinoamericano. Nuestro país sabe de esto. Fuimos un país que tuvo 30 mil desaparecidos en lo que fue la última Dictadura Cívico-Militar. Bolivia no escapó a todo lo que fue la década del ´70 con los golpes de estado", dijo.Indicó que "todos los gobiernos que se consideren democráticos no pueden de ninguna manera aceptar un gobierno de facto que se pretenda constituir por fuera de las vías institucionales. No puede venir este sujeto Camacho a pretender arrogarse funciones de gobernabilidad que no tiene. Nadie lo eligió, nadie lo votó. Mesa tampoco fue elegido y por lo tanto tampoco puede asumir".Sofía Uranga, manifestó que "desde la proliferación de los hechos que ocurrieron desde este domingo desde la mañana, cuando Morales convocó a nuevas elecciones, ante las dudas que había planteado la OEA, hasta lo que fue luego el pedido de renuncia de las Fuerzas Armadas hasta la renuncia de los hechos que se dieron luego, nos llevaron como pueblo latinoamericano a organizarnos en términos espontáneos y la necesidad de manifestarnos en contra del golpe de estado en Bolivia".Desde la organización Barrios de Pie, uno de los integrantes manifestó que "venimos a manifestarnos en contra de la posición del presidente Mauricio Macri que dijo que no fue un golpe de estado y nosotros entendemos que sí. El presidente electo tuvo que renunciar porque se lo pidieron las Fuerzas Armadas, claramente había una amenaza hacia el pueblo y las instituciones. Hay que cuidar la representación, ganada en democracia, de los sectores más humildes".Marisol Esponda, Integrante del movimiento social La Dignidad, dijo que "con la convocatoria que tuvimos acá en la plaza tiene que ver con apoyar a Evo Morales, apoyar al pueblo de Bolivia que está sufriendo este golpe de estado que fue realizado por la derecha y por las fuerzas armadas y ese golpe no es solo para los compañeros bolivianos sino también para toda Latinoamérica. No podemos hacer caso omiso de que sea solamente allá, sino que nos afecta a todos. Entendemos que Evo Morales es un indígena y por eso el neoliberalismo más rancio de EE.UU hace que no quiere que el pueblo se levante, que mejoren sus condiciones. Quieren que el capitalismo arrase con toda Latinoamérica unida"."Están arrasando con todo, esas son las fuerzas armadas, es el aparato represivo del estado. Es un juego que se da en toda Latinoamérica y las fuerzas armadas hacen eso, aplacan la lucha del pueblo trabajador por encima del empresariado y el neoliberalismo", opinó.Claudio Puntel, desde Agmer Paraná, informó que "Evo Morales le ha devuelto la dignidad a los más humildes de América Latina, ha recuperado los hidrocarburos, los minerales y que tiene una fuente de litio que es codiciada. Eso debe haber sido también uno de los móviles del golpe de estado. El imperialismo yankee no iba a quedarse de brazos cruzados frente a esta recuperación por parte del pueblo boliviano de sus recursos"."Condenamos este golpe de estado contra el gobierno democrático de Evo Morales y contra el pueblo boliviano. Exigimos la restitución de la democracia en Bolivia", agregó.