Polémica: Una familia de Gales vende una isla de las Malvinas

Según publica la BBC de Londres, el propietario es galés y vive en la ciudad de Pembrokeshire. La familia de Sam Harris dice que su tatarabuelo fue a las Islas Malvinas en 1869 y compró la tierra al gobierno por 400 libras esterlinas. Allí se dedicó a la cría de ovejas y se puso una granja en lo que se dio a llamar la Isla Pebble, o Isla Borbón para los argentinos."La isla tiene un paisaje muy similar al del oeste de Gales, tiene acantilados, lagos y una playa de arena (de casi 6 kilómetros de largo) llamada Elephant Bay (la bahía del Elefante)" dijo Harris. Allí viven unas 42 especies de aves, leones marinos, 6.000 ovejas y 125 bovinos.La razón por la cual deciden vender la isla es porque "se ha vuelto demasiado difícil", dijo Harris a la BBC y desde 1950 nadie vive en el lugar. "Todos han tenido la oportunidad de ir allí", señaló Harris y contó que "todos los nietos y nietas han estado allí con sus esposos y sus hijos y sus hijos. Lowri, mi esposa fue y estuvo allí en 2011 y sentimos intimidad con el lugar, una verdadera conexión. Hablamos de vivir allí y de encargarnos de la hospitalidad de la isla, pero eso fue en medio de la época en que comenzamos a formar una familia", indicó.La madre de Sam Harris gestiona la isla desde el Reino Unido. "Fue una decisión difícil, pero mis padres no están en posición de continuar controlando la isla. Va a ser muy difícil despedirse de ella", afirmó. Esta no es la primera vez que la familia vende una isla en las Malvinas, pero sí es la última que les queda en su poder.La Isla Borbón tiene una superficie de 88 kilómetros cuadrados y se encuentra a unos cinco kilómetros al norte de la costa de la Isla Gran Marina. Tiene montañas y lagunas, y mucho de la historia argentina. Durante la guerra las dos pistas que aún están allí fueron usadas por la Armada Argentina para instalar el "Aeródromo Auxiliar Calderón" que fue utilizado para emergencias luego de que Puerto Darwin sufriera un ataque.La principal actividad de la isla es la producción de lana que se exporta a Gran Bretaña. Según Harris, la familia no tiene un precio en mente, pero preferiría que el comprador tuviera antecedentes en la agricultura. "Estamos ansiosos por ver el desarrollo de la isla, y se va a dirigir a alguien que realmente se preocupará por ella", dijo. "Tiene un potencial turístico porque el ejército tiene un sitio grande entonces, pero hay muchos animales allí, y necesitan mirarlos".Entonces, ¿Quién podría ser el comprador de esta isla? ¿Existe alguna posibilidad de que un argentino la compre?Según Clarín, hay un antecedente que se remonta al 2017, año en el que "empresario argentino Eduardo Elsztain, dueño del grupo IRSA, incomodó al gobierno británico cuando hizo una oferta para comprar la Falkland Islands Holding Group (FIH), que no sólo es la firma más importante de las islas Malvinas sino que es la principal propietaria de tierras en los alrededores de la capital Puerto Argentino".La venta nunca ocurrió, pero generó un gran debate. Según contaba, en ese momento, el exsecretario de Comercio Vince Cable "Si se trata de una cuestión de seguridad nacional y algunos argentinos están tratando de tomar las islas por la puerta de atrás, habría que pensar que podría ser un muy buen caso para intervenir", dijo. Será cuestión de esperar para saber si la isla seguirá en manos británicas o si algún argentino querrá hacer el intento de comprarla. Fuente: (TN).-