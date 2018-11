"Pocho Lavezzi", el perro que enfureció a la mafia italiana: Piden su cabeza

Pocho en acción

La Brigada Antinarcóticos de Nápoles debe haber encerrado en algún lugar muy seguro a "Pocho", el perrito experto en drogas que es intensamente buscado por la mafia italiana y por el que ofrece cinco mil euros."La Camorra", la organización criminal más antigua de Italia, está enfurecida porque el can desbarató el traslado de más de dos toneladas de sustancias ilegales, lo que se traduce en una millonaria pérdida para la mafia, según consigna Corriere del Mezzogiorno.El perro "Pocho" es una pesadilla para los narcos. Hace apenas unas semanas descubrió 30 kilos de cocaína pura. Su pequeño tamaño le permite meterse en lugares a los que una persona no podría acceder.Un dato que llamó la atención de los argentinos es que al animal le pusieron "Pocho" en homenaje al futbolista Ezequiel Lavezzi, ex selección nacional e ídolo en Nápoli tras sus años triunfales en el club.

El dueño del perrito era un médico, fanático del Nápoli, quien lo tuvo hasta donde pudo porque una alergia lo obligó a darlo en adopción. Fue allí cuando su mascota pasó a formar parte de la Policía, convirtiéndose en poco tiempo en una celebridad.Su nuevo cuidador y adiestrador aseguró "Pocho" toma sus éxitos como un juego, ya que cada vez que encuentra droga lo premian con una galletita.