EEUU, Francia y Reino Unido bombardearon Siria

Trump señaló que las acciones estadounidenses se desarrollan en coordinación con el Reino Unido y Francia y que los ataques fueron ordenados en represalia por el supuesto ataque con armas químicas del Gobierno sirio de Bashar al Assad contra la ciudad siria de Duma, lo que, según el jefe de la Casa Blanca fue "una escalada significativa" en el conflicto, reprodujo un despacho de la agencia Dpa.Rusia e Irán, dijo Trump, son "responsables por apoyar, equipar y financiar al régimen criminal" de Siria. Por ello, Rusia ha "incumplido sus promesas" de impedir que el gobierno de Asad use armas químicas, añadió.El mandatario estadounidense no dio detalles sobre el ataque internacional, pero se presume que incluirá una andanada de misiles lanzados desde afuera del espacio aéreo sirio. Agregó que el principal objetivo es "disuadir" contra el uso de armas químicas. El gobierno sirio ha negado repetidamente que haya usado armas prohibidas.La decisión de emprender los ataques, tomada tras varios días de deliberaciones, representa la segunda ocasión en que Trump ordena ataques en Siria. En abril de 2017 autorizó el lanzamiento de misiles Tomahawk contra una base aérea siria en represalia por el uso de gas sarín contra civiles por parte de Assad.El presidente francés, Emmanuel Macron sostuvo este viernes que el ataque en Siria está "circunscrito a las capacidades del régimen sirio sobre las armas químicas". Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, afirmó que no había "alternativa practicable" al uso de la fuerza en Siria, al anunciar que el Reino Unido se unió a Francia y Estados Unidos en los ataques."Esta noche he autorizado a las fuerzas armadas británicas a llevar a cabo bombardeos coordinados y dirigidos para degradar las capacidades de armas químicas del régimen e impedir su uso", dijo en un comunicado.En tanto, varias explosiones se escucharon en las primeras horas del sábado en la capital de Siria, informó un corresponsal de la AFP en Damasco. La televisión estatal siria también reportó ataques estadounidenses en Siria, coordinados con Francia y el Reino Unido.El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que un centro de investigación científica y bases militares en Damasco fueron impactados por el ataque lanzado el sábado por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña.La Guardia Republicana del Ejército sirio y la Cuarta División, unidades de elite de la fuerza armada de Siria, resultaron también atacadas.