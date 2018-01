Francisco pidió por pueblos originarios y se refirió a los abusos en la Iglesia

El papa Francisco pidió este martes respetar los "derechos" y la "cultura" de los pueblos originarios en su primer discurso ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, que lo recibió en el palacio de La Moneda."Es preciso escuchar a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación", dijo el Papa, que se reunirá el miércoles durante su visita a Temuco (sur), en pleno corazón de La Araucanía, con representantes del pueblo mapuche.Francisco, que llegó el lunes por la noche a Chile en su sexta visita a Latinoamérica que lo llevará también a Perú, recordó que en la defensa del medio ambiente, los pueblos originarios pueden ser un gran aporte."De ellos podemos aprender que no hay verdadero desarrollo en un pueblo que dé la espalda a la tierra y a todo y a todos los que la rodean".También pidió "escuchar" a los migrantes, que "llaman a las puertas de este país en busca de mejora, y a su vez, con la fuerza y la esperanza de querer construir un futuro mejor para todos".Francisco manifestó este martes su "dolor" y "vergüenza" por los abusos perpetrados por religiosos a menores que han mancillado la imagen de la Iglesia Católica."No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia", dijo el Papa en el palacio de La Moneda, en medio de los aplausos de los asistentes."Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", dijo en su discurso.La ONG estadounidense Bishop Accountability -que desde 2003 se dedica a publicar los archivos de abusadores dentro de la Iglesia Católica- difundió la semana pasada una lista con nombres y antecedentes de casi 80 clérigos que abusaron de menores en Chile.Activistas de varios países lanzaron el lunes en Santiago una organización global contra el abuso sexual infantil ("Ending Clerical Abuse") y exigieron al Papa que actúe para desterrar la pederastia que mancilla la imagen de la Iglesia Católica.