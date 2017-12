Rusia: Putin anunció que se postulará para ser reelecto en 2018

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que se presentará a la reelección en los comicios presidenciales de marzo de 2018, durante un acto en Nizhni Nóvgorod, en el oeste del país.



Putin, quien había guardado silencio durante meses al respecto, hizo el anuncio en una visita a los talleres de la automotriz GAZ.



"Sí, seré candidato al puesto de presidente de Rusia", según reprodujeron agencias de noticias rusas Tass y Sputnik.



El político de 65 años ocupó la presidencia del país entre 2000 y 2008 y después fue primer ministro bajo la presidencia de Dmitri Medvedev.



Sin embargo, volvió a ser elegido como jefe de Estado en 2012, intercambiando el puesto con Medvedev, que pasó a ocupar la jefatura de gobierno.



Aunque era un secreto a voces, hasta ahora Putin no había desvelado si sería o no candidato para otros seis años en los comicios que están previstos para el 18 marzo de 2018 (en coincidencia con el cuarto aniversario de la anexión de la península ucraniana Crimea), pero horas antes, ya había hablado del tema en un encuentro con jóvenes.



Se espera que en esos comicios se enfrente a contrincantes como el conservador Vladimir Zhirinovski, el líder comunista Gennadi Ziuganov y el liberal Grigori Yavlinski, del partido Jabloko. En octubre también la ex estrella de televisión y periodista Kxenia Sobchak, de 36 años, anunció su candidatura y también hoy hizo campaña en Nishni Novgorod, donde apostó por una verdadera competencia política y se mostró como "la candidata contra todos".



Los críticos creen que ninguno de los contrincantes de Putin tiene opciones reales de llegar a la presidencia. Las encuestas sitúan a Putin muy por delante del resto, con niveles de popularidad constantes por encima del 80 por ciento.



Según un sondeo del instituto de opinión Levada, se espera una baja participación: menos del 60% de los encuestados dijeron querer participar en los comicios y de ellos el 67% quiere votar por Putin.



El líder ruso ha mantenido su popularidad en los últimos años pese a las dificultades económicas que ha sufrido el país y las tensiones con occidente cultivando una reputación de garante de estabilidad.