OTAN pide una "respuesta mundial" por el disparo de un misil de Corea del Norte

Internacionales Corea del Norte lanzó otro misil que sobrevoló Japón

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este viernes "una respuesta mundial" tras el disparo de un nuevo misil balístico por parte de Corea del Norte y lo calificó de "violación temeraria de las resoluciones de la ONU"."El disparo de misil de Corea del Norte es otra violación temeraria de las resoluciones de la ONU" que prohíben a Pyongyang el desarrollo de armas balísticas y nucleares, escribió Stoltenberg en Twitter. Esta "importante amenaza contra la paz y la seguridad internacional pide una respuesta mundial", agregó en la red social.Rusia se sumó al rechazo internacional. El Kremlin condenó hoy rotundamente el nuevo lanzamiento."Rusia está preocupada por otro lanzamiento provocador, que lleva a una mayor escalada de las tensiones en la península (coreana)", dijo a los periodistas el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.El Kremlin, agregó, "condena tajantemente" las agresivas acciones que continúa emprendiendo el régimen norcoreano.Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, urgió a China y Rusia a mostrar su "intolerancia" ante "lanzamientos de misiles temerarios" realizados por Corea del Norte y abogó por "nuevas medidas" contra el país asiático.Pero China reaccionó tibiamente. Y evitó condenar de forma explícita el lanzamiento.Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, afirmó hoy en rueda de prensa que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -del que China es miembro permanente- "se oponen al desarrollo de la capacidad nuclear de Corea del Norte y apoya el sistema de no proliferación".Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que China considerase necesarias nuevas acciones como respuesta al lanzamiento de ayer, la portavoz se limitó a subrayar los "enormes sacrificios" que su país ha hecho en la crisis de la península coreana por los programas de balístico y nuclear de Pyongyang."Nuestra sinceridad en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales (...) no deja lugar a dudas", agregó.Corea del Norte replicó este viernes (anoche en Argentina) a las últimas sanciones votadas por la ONU lanzando un misil balístico que sobrevoló Japón y que agrava aún más las tensiones en torno a la península coreana. Es la segunda vez que lo hace, provocando alertas de ataque en la archipiélago nipón.Habitantes en Hokkaido, Japón, filmaron el momento en que el misil atravesaba el cielo japonés, por segunda vez en un mes, y lo subieron a las redes sociales.El cohete fue disparado desde un sitio cerca de Pyongyang, días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una octava serie de sanciones para intentar convencer al régimen norcoreano de que renuncie a sus programas balístico y nuclear ilegales.La nueva resolución de Naciones Unidas sancionaba el sexto ensayo nuclear norcoreano, el más potente hasta la fecha y que, según Pyongyang, se realizó el 3 de septiembre con una bomba H.El Consejo de Seguridad anunció que este viernes por la tarde celebrará una reunión de urgencia.Según el Comando del Pacífico (PACOM) de Estados Unidos, el artefacto lanzado por Corea del Norte era un misil de medio alcance que no amenazó Estados Unidos ni su territorio de Guam, en el Pacífico, donde tiene instalaciones militares estratégicas.El ministerio surcoreano de Defensa indicó que el misil recorrió unos 3.700 kilómetros hacia el este y alcanzó una altitud de 770 km antes de hundirse en aguas del Pacífico.Se trata del "vuelo más largo de uno de sus misiles balísticos", comentó en Twitter Joseph Demsey, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) con sede en Reino Unido. Eso "muestra claramente que Corea del Norte dispone del alcance suficiente -aunque tal vez no tenga la precisión- para aplicar el proyecto Guam", añadió.El régimen norcoreano amenazó en agosto con disparar cuatro misiles cerca de Guam, en plena escalada de tensiones con la administración estadounidense, después de que Pyongyang lanzara dos misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en julio.Para el ministro japonés de Defensa, Itsunori Onodera, Corea del Norte tenía a "Guam en mente" con el disparo de este viernes, cuyo alcance era suficiente para llegar a la isla estadounidense, situada a unos 3.400 km del país asiático.Según el gobierno japonés, el misil sobrevoló la isla japonesa de Hokkaido (norte) hacia las 07:06 locales (19:06 en Argentina) y se perdió en el mar a unos 2.000 kilómetros al este de sus costas.Tokio señaló que se había desencadenado el sistema de emergencia J-Alert en varias regiones del norte del archipiélago."Está pasando un misil, está pasando un misil, probablemente sobre Hokkaido en dirección del Pacífico. Sobre todo, no recojan ningún objeto que puedan encontrar", señaló la advertencia.