Encuentro de presidentes de centros de estudiantes de escuelas técnicas

Se concretó la primera reunión de presidentes de Centros de Estudiantes de escuelas de educación técnica de Paraná; fue este miércoles en las instalaciones de la Técnica Nº1 "General Francisco Ramírez" y participaron autoridades de las áreas provinciales de Juventud y Niñez.“El encuentro es para compartir ideas con nuestros compañeros y seguir trabajando en la reconstrucción de las escuelas, a fin de mejorar y obtener el acompañamiento que, quizás, no conseguimos entre los directivos, para conformar un bloque”, comunicó aFederico Díaz, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº1.Por su parte, Ignacio Peralta, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Nº5 destacó la importancia de “compartir el momento con los demás compañeros” y se mostró “sorprendido” por la reunión.En tanto, el director provincial de Juventud y Niñez, Facundo Suárez, fundamentó: “Uno de los ejes principales de trabajo es el acompañamiento a los estudiantes secundarios en la conformación y gestión de los centros de estudiantes. Hace dos meses, organizamos una capacitación destinada a 300 estudiantes de la ciudad y, en este caso, recibimos la invitación de los centros de estudiantes de escuelas de educación técnica para articular distintas acciones en base a las necesidades que ellos tienen, no solo de infraestructura, sino de temáticas que puedan llegar a interesar, como actividades voluntarias y solidarias”.Suárez prometió articular con el Consejo General de Educación “para que los chicos puedan ser recibidos y manifestar cada de sus necesidades presupuestarias, de capacitación y para la gestión de sus centros de estudiantes”.“Conscientes de la situación socioeconómica, muchos estudiantes necesitan del acompañamiento, no solo de las instituciones educativas”, destacó al mencionar cuáles son las temáticas que atraviesan a los jóvenes de distintas localidades: abandono escolar, salud mental, adicciones, ludopatía, prevención del suicidio y salud sexual y reproductiva.