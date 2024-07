Gualeguaychú: Trasladaron al Museo del Carnaval la Corneta Murguera

La Corneta y su valor Patrimonial

La Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud de Gualeguaychú decidió trasladar la emblemática Corneta Murguera desde la Costanera del Tiempo al Museo del Carnaval, ahora será exhibida en el Patio de las Esculturas del museo, para el disfrute de vecinos y turistas, en un espacio abierto, de ingreso libre y gratuito dentro del Parque de la Estación.La Corneta Murguera, considerada patrimonio material e inmaterial no sólo de Gualeguaychú y Entre Ríos, sino también de la República Argentina, encuentra en el Museo del Carnaval su lugar natural. Desde el área municipal afirmaron que este traslado se hace con el objetivo de proporcionar un contexto adecuado para la corneta, que representa una parte fundamental de la historia y la cultura carnavalesca de la región.El Museo del Carnaval, un multiespacio dedicado a la celebración y preservación de esta tradición, ofrece un entorno perfecto para exhibir la Corneta Murguera. En este nuevo espacio, los visitantes podrán conocer la historia de la corneta, su confección y los conocimientos asociados a ella. Además, el Museo trabaja en colaboración con las escuelas, tanto a nivel inicial como primario, para enseñar a los niños sobre la creación y el significado de este objeto, fomentando así la identificación y el aprecio por su patrimonio cultural.La decisión de trasladar la Corneta Murguera al Museo del Carnaval responde a la necesidad de darle un contexto y un sentido adecuados, permitiendo que los visitantes comprendan mejor su importancia dentro del Carnaval y los Corsos Populares “Matecito”. Este cambio de ubicación no solo preserva el objeto, sino que también enriquece la experiencia cultural de quienes visitan el museo.Cabe recordar que la Corneta Murguera es un instrumento musical de viento, de características únicas a nivel regional, provincial, nacional, e incluso único en el mundo, de creación local, y se la puede considerar un símbolo de los Corsos Populares “Matecito” de la ciudad de Gualeguaychú desde el momento de su concepción allá a finales de la década de 1930. Es un instrumento accesible para toda la comunidad, la utilizan todos los grupos sociales que participan en los Corsos Populares “Matecito”.Además, es íntegramente de creación local, no se conoce documentación o registro alguno que certifique la confección y utilización de un instrumento musical igual o similar a éste, en otro carnaval o festividad a nivel regional, provincial o nacional, siendo la única corneta traversa que se conoce hasta el momento.Constituye un instrumento musical que se fabrica íntegramente de manera artesanal. Consta de un cono de chapa al cual se le adosa un cilindro de caña de bambú o tacuara, aunque con la modernidad, algunas murgas han reemplazado la caña por un caño de PVC, de 10, 12, o 15cm de largo. A ese cilindro se le hace una boquilla de manera transversal, que es por donde el murguero soplará el tarareo de la canción. Pero para que vibre, falta un detalle importante: colocar en el extremo del cilindro un papel celofán (el más usado es el de los envoltorios de los paquetes de cigarrillos) y sujetarlo bien tirante con una banda elástica o tiras de cámaras de bicicleta.Su confección y utilización conlleva ciertos saberes y prácticas tradicionales que se van transmitiendo de generación en generación de manera oral, de maestro a principiante, lo que la convierte en un Bien Patrimonial. Fue declarada Patrimonio Cultural de la ciudad mediante Ordenanza Nº 12.178/17; en la Provincia fue declarada de Interés Cultural y Turístico, por Resolución N° 236/19 y fue incluida junto a los Corsos Populares “Matecito”, en el inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Argentina.