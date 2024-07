Festival en Bajada Grande para reunir donaciones para comedor comunitario

Hasta las 17 de este martes feriado se desarrolla un festival solidario en Los Miradores de Bajada Grande; el objetivo de la actividad es recaudar donaciones para el merendero y comedor comunitario La Nelly, ubicado en calle Croacia Sur en Paraná.“Pedimos a los vecinos que se acerquen y nos ayuden con la donación de un alimento no perecedero para el merendero y comedor, porque todo será muy bienvenido; también necesitamos ropa de abrigo y calzado para los chicos”, comunicó aGabriela, una de las organizadoras.El merendero y comedor comunitario La Nelly, ubicado en calle Croacia Sur, funciona los días martes y jueves. “Cocinamos para 75 familias numerosas y, en este momento, necesitamos ayuda porque no tenemos con qué cocinar. Son familias muy humildes que necesitan y todos los días se suma alguien más en busca de un plato de comida o una taza de leche”, fundamentó. Y agregó: “Anoche llegaron con más de 80 botellas a buscar la leche y no nos alcanzó, pero no podemos decir que no. La situación es muy difícil, pero vamos a salir adelante”.“Al evento lo organizamos a través de chicos que estudian Teatro, invitamos a bandas para que toquen en el escenario y tengan la oportunidad de ser conocidas. El objetivo es ayudar al merendero y comedor comunitario La Nelly a través de la música y el arte”, completó Ema, el cantante de la Triple E; y agradeció a la intendenta Rosario Romero por el apoyo brindado para el evento solidario.“Desde el Estado municipal acompañamos todas las propuestas culturales, sobre todo a las bandas que se suman gratuitamente”, sumaron desde la secretaría municipal de Cultura.Los interesados en colaborar con el merendero y comedor comunitario La Nelly pueden hacerlo comunicándose al 3433001175.