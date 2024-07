Desarrollo Humano acompaña al sector de cooperativas en su sostenimiento

El Ministerio de Desarrollo Humano lleva adelante diferentes estrategias para acompañar a las cooperativas entrerrianas en el territorio en el marco del Día Internacional del Cooperativismo.



La Dirección de Economía Social tiene una batería de políticas orientadas a estos grupos asociativos. El programa de Microcréditos en la Línea para Cooperativas de trabajo destinado a aquellos emprendedores que conformen una cooperativa de trabajo, a quienes se les brinda un préstamo con determinados requisitos. También el área tiene el programa de economía circular, que entre sus objetivos se encuentra fomentar el asociativismo y consolidar a las cooperativas de recuperadores urbanos, entre otras, sostenibles con el medio ambiente mediante aportes no reintegrables.



También el Ministerio cuenta con el Programa Fortalecer que es una herramienta mediante la cual se otorgan aportes no reintegrables para fomentar proyectos de economía social que tengan por objeto la producción de bienes y la prestación de servicios. Esta iniciativa cuenta con diversas líneas de acción: Infraestructura; equipamiento; capital de trabajo.



Además, el programa Manos Entrerrianas es una propuesta a través de la cual se otorgan aportes no reintegrables tendientes a facilitar la implementación y el desarrollo comercial de proyectos de economía social pertenecientes a la Marca. Con esta línea se pretende que los emprendedores puedan tener mejoras en los espacios y procesos comerciales, estrategias de visualización, formación, asistencia y participación en eventos (traslado, hospedaje, aranceles/canon), además de la inscripción formal de marcas.



Asimismo, desde la Dirección de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales se trabaja permanentemente con las cooperativas, desde su inicio hasta sus primeros años de desarrollo.



Desde esa área mediante el programa de Acompañamiento a las organizaciones Sociales, se les brinda gratuitamente la apoyatura administrativa, legal y contable, para contribuir a su ordenamiento formal. En ese sentido, se les facilita cinco libros contables para aliviar en parte los gastos ordinarios. Asimismo, se les brinda asesoramiento para las etapas de los balances y ejercicios anuales a fin de contribuir a su organización.



Asimismo, la Dirección mediante esta línea estableció vínculos con una decena de cooperativas que son las que confeccionan las frazadas que se distribuyen en el territorio a través del Cooperar.



Se trabaja permanentemente con estos grupos asociativos, se busca apuntarlos, orientarlos para contribuir a su crecimiento, a su diversificación productiva. Se procura generar un círculo virtuoso en el marco de la economía social, que las cooperativas se desarrollen y puedan ser referentes y transmitir su experiencia para nuevos grupos que se sumen a esta dinámica de trabajo.



El Registro de Efectores de la Economía Social de Entre Ríos, permite que el Estado Provincial y los Municipios, que normativamente lo tengan previsto, puedan contratar de manera directa a efectores de la economía social que pertenezcan al Registro.



A su vez, brinda a los emprendedores y emprendedoras la posibilidad de participar de procesos de compra institucionales, a través de un vínculo directo entre los organismos interesados y los propios inscriptos, contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades productivas, comerciales y sociales de los emprendimientos participantes.