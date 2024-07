Con chocolatada y pastelito, la Escuela “Jorge Bueno" celebró la Independencia

La Escuela Nº 157 "Raúl Jorge Bueno", ubicada en calle Pronunciamiento 512, celebró el Día de la Independencia con un acto, chocolatada y pastelitos, junto a toda la comunidad educativa. El evento comenzó con un acto formal y continuó con diversas actividades festivas.En este sentido, el director de la institución, Mauro Thompson, comentó a: "Estamos celebrando una vez más el Día de la Independencia junto a todo el estudiantado. En primer lugar, hicimos el acto formal, y ahora vamos a compartir chocolatada y pastelitos con los estudiantes y más tarde haremos choripanes. Es una fiesta de los estudiantes y para ellos".El director añadió que "uno es libre cuando aprende conocimientos y también puede compartir".Además, Thompson, destacó la participación de grupos folclóricos en el evento: "Tenemos grupos folclóricos que muchos son familiares de estudiantes de la institución que vinieron a enriquecer este evento. En esta oportunidad no fue una celebración abierta, pero próximamente en octubre vamos a hacer algo masivo y abierto".Silvina, una estudiante que cursa el taller de cocina, comentó: "La idea es participar y siempre es bueno recordar las fechas patrias, por qué e indagar un poquito acerca de nuestras raíces".Para finalizar, indicó que "los talleres de la escuela me llamaron mucho la atención, siempre estoy buscando qué hacer y cuando me encontré con la escuela me emocionó porque no es fácil para un adulto que tiene familia y trabajo hacerlo".