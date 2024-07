Realizan capacitación para prevenir y detectar adicciones en el ámbito laboral

La provincia de Entre Ríos inició una capacitación destinada a. Este curso, que comenzó el 4 de julio, está dirigido a trabajadores, empleadores, referentes sindicales y público en general, y se enfocará en la prevención y actuación temprana en casos de consumos problemáticos.En este sentido, el Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, explicó la importancia de esta iniciativa: “Cada vez atacan a más personas y sufren los trabajadores, en este caso en particular, y la ludopatía, son cosas que nos preocupan y ni hablar que tiene una repercusión en la familia. Desde la Secretaría de Trabajo la estamos abordando dentro del ámbito laboral, entonces damos herramientas en este curso para trabajar específicamente en el ámbito laboral para que compañeros de trabajo, jefes de recursos humanos y jefes de división puedan tener esa herramienta de detectar, de acompañar y poder derivar y decirle a dónde pueden recurrir en el caso de. Son las primeras herramientas de contención para que la problemática no llegue a otro extremo”.La capacitación consta de cuatro jornadas, cada una con un módulo específico, y se llevará a cabo en Paraná. “Invitamos en particular a referentes, delegados, compañeros de trabajo y jefes, pero es una capacitación abierta. En principio las herramientas que hoy tenemos están focalizadas a ese ámbito y es totalmente gratuito”, añadió Camoirano.En tanto, Gabriela Moreno, también involucrada en la organización de la capacitación, comentó: “Apuntamos a brindar información y que las personas pierdan el miedo, que puedan consultar, que estén bien orientadas, porque la formación de preventores crea un nexo entre los trabajadores y el área de salud. A través de estas capacitaciones, las empresas, los gremios, acompañados por el Ministerio de Trabajo y de Salud, la gente puede tener un tratamiento adecuado a tiempo, sin perder su fuente de trabajo”.Además, destacó los ejes de la capacitación: “Los ejes son: cuál es el rol del preventor, dando información sobre cuáles son los aspectos legales, tratamos la ley de salud mental, conocimientos básicos acerca de las sustancias y cómo impactan en la salud y cómo impactan en el ámbito de trabajo. Y cómo impacta no solo en el ámbito laboral sino también en el ámbito familiar”.Por su parte, Pablo Cymbalista, director de Prevención y Control de Adicciones, detalló: “Lo primero que se debe hacer es detectar si esta persona tiene una cobertura de salud, es decir, con una obra social, y si no tiene esa cobertura, en ese caso, podrá ir a los efectores públicos”. Además, agregó: “Las obras sociales están obligadas a cubrir el tratamiento en comunidades terapéuticas pero la idea es evaluar cada caso en particular porque no todos requieren internación. Lo importante es poder evaluarlo con un equipo interdisciplinario ya que es una problemática multidimensional y a partir de ahí evaluar cuál es la medida más eficiente para que esa persona pueda tener la mejor atención”.La iniciativa busca proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para identificar y abordar de manera efectiva los casos de consumos problemáticos en el entorno laboral, ofreciendo así un apoyo integral y temprano a los afectados.