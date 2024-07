La Municipalidad promueve la inserción laboral de personas con discapacidad

En los talleres del Centro Educativo Municipal de Integración se dicta Sublimación, Panificación, Elaboración de dulces y conservas y Huerta. Son espacios prácticos y teóricos con estrategias participativas de aprendizaje para futuras inserciones laborales o pasantías.En el caso del Taller de Panificación, la Dirección de Educación No Formal gestiona las capacitaciones que tienen lugar los días lunes y miércoles, en las que los integrantes producen pizzas, pan casero, alfajores, galletitas de chocolate y facturas. Además, reciben encargos que realizan otras reparticiones, que implican la elaboración de malteadas y pre-pizzas, entre otros.Viviana Mari, coordinadora de Educación No Formal, comentó que se busca “abrir puertas, con la finalidad de seguir ofreciendo herramientas de capacitación y profesionalización para su inclusión en el mercado laboral”. Y agregó: "Desde la Coordinación y la Dirección estamos muy agradecidos a la comunidad que ayuda y apuesta a la inserción laboral de las personas con discapacidad”.Además de los talleres de inserción laboral, el Centro Educativo Municipal de Integración dispone de actividades terapéuticas como reciclaje u organización de eventos y actividades deportivas en tierra y agua que se llevan adelante durante todo el año en articulación con distintas instituciones de la ciudad.El CEMI depende de la Dirección de Políticas de Integración y Discapacidad, perteneciente a la Subsecretaría de Educación Formal y No Formal de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana. Se plantea como un espacio para la educación e integración de las personas con discapacidad.Para realizar consultas acerca de los talleres y de las actividades terapéuticas y recreativas que tienen lugar en el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI), comunicarse al 4216136 o 4216535 o enviar un correo a direcciondeintegracion@yahoo.com.ar