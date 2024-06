Solicitaron apoyo a Provincia para evitar el cierre de centro de rehabilitación

Se conmemora este miércoles el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, establecido por la ONU para recordar, concientizar y trabajar sobre esta problemática que afecta a todos los países del mundo.En ese marco, integrantes de la asociación civil “Del Prado” y Fundación “El Edén” de Concepción del Uruguay estuvieron en Plaza Mansilla de Paraná para concientizar acerca de la problemática a través de una volanteada y para solicitar el apoyo de las autoridades provinciales a fin de evitar el eventual cierre del centro de rehabilitación para personas de escasos recursos.“La asociación civil “Del Prado” nació en 1999 y fue fundada con la modalidad de internación con hasta 32 camas; mientras que, en 2013, se habilitó la Fundación “El Edén” con la posibilidad de hasta 20 camas bajo la modalidad de casa residencial asistida. Las dos casas siempre están llenas, porque hay altas y bajas, pero ahora atravesamos una situación muy compleja porque en abril se venció el contrato y acudimos a instancias legales para vincular la posibilidad de mediaciones en las que participó la Provincia”, explicó ael responsable de ambas entidades, Julio César Santa Coloma.Las instituciones se sostienen gracias al aporte de alcancías solidarias, donaciones y colaboraciones de los padres de los internados. “Nacimos para los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces, la mayoría de los chicos no tiene obra social ni prepaga. Por los chicos que no tienen recursos, hasta marzo recibíamos las becas del Sedronar y funcionábamos como un reloj, pero cuando la propietaria del lugar decidió no renovar el contrato y solicitar el desalojo, se convirtió en el infierno mismo”, aseguró Santa Coloma.Al mostrarse “dolido y desesperado” por la situación que atraviesa el centro de diagnóstico y tratamiento para la prevención de las adicciones, Santa Coloma explicó que “Sedronar les otorga “cinco becas por los chicos judicializados” pero, al no renovar los beneficios, “se cayeron el convenio y el contrato de alquiler”.“Apelamos a la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, para seguir funcionando y ayudando a los chicos, porque ya no tenemos recursos”, imploró.En la oportunidad,rescató el testimonio de Camila, una paranaense de 29 años que se encuentra en proceso de recuperación de adicciones. “Llegué a El Prado el 1º de febrero de 2024 y gracias a Dios tuve la fuerza de voluntad de continuar con el tratamiento porque es nada fácil; es romper con la imagen que uno trae desde afuera, romper con los miedos y las culpas porque uno llega roto”, reveló. Y continuó: “Es mucho lo que sufre una persona estando en consumo porque tapa ese sufrimiento con consumo y es muy complicado salir adelante si uno no pide ayuda”.La mujer se mostró “arrepentida” por haber defraudado a los suyos y así misma. “Mi único sueño es poder volver con hijos porque estando en consumo fui una madre muy desatenta”, confesó.