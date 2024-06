Escuela Secundaria N°36 conmemoró el Día de la Bandera con un emotivo acto

El Talento de Mario González

La Escuela Secundaria N°36, conocida como Ex Comercio N°1, celebró el Día de la Bandera de una manera especial. El acto fue llevado a cabo por ambos turnos, de mañana y de tarde, y contó con la participación de los estudiantes y el personal docente en un horario central.El rector de la institución, Flavio Cavertino, explicó: "En este día tan especial celebramos la bandera de Entre Ríos más la Bandera Nacional que se conmemora el 20 de junio por el fallecimiento del General Manuel Belgrano”. Agregó queEl rector resaltó la importancia de la participación activa de los estudiantes: “A través de toda la información que vamos recibiendo y de los mismos estudiantes, la difundimos e incentivamos desde cada espacio curricular a participar activamente como es el caso del alumno Mario”.Mario González, un estudiante de 17 años, tuvo un papel destacado en las celebraciones. Él explicó: “Tengo 17 años y se me ocurrió participar porque mi pasa tiempo favorito y a lo que me quiero dedicar es a escribir, es mi pasión”. Mencionó que fue su profesora de literatura, Gloria, quien lo motivó a participar en un concurso literario: “Con mi profesora Gloria de literatura, tenemos una relación bastante buena y ella me comentó sobre el concurso y me dijo que participara, que tenía fe en mí y que tenía un potencial muy bueno”.El concurso literario tenía dos categorías: narrativa y poesía. Mario relató su experiencia: “La consigna del concurso consistía en dos partes, narrativa y poesía, y si bien yo no me decidía por ninguna de las dos porque no tengo una escritura muy definida, opté por ambas yMario González fue reconocido por su narrativa, un logro que lo sorprendió gratamente: “Es algo que no me esperaba y es muy grato”. Al ser consultado sobre los hábitos de lectura de los jóvenes de su edad, comentó: “Depende mucho de la persona y de lo que lo atraviesa, pero yo creo que sí, los chicos leen bastante”. Asimismo, compartió su admiración por el escritor Julio Cortázar: “A mí me gusta leer mucho Julio Cortázar, es un escritor muy bueno, y si bien tiene textos complejos, también tiene sus textos que son amenos con el lector y son de fácil interpretación”.La celebración del Día de la Bandera en la Escuela Secundaria N°36 no solo rindió homenaje a los símbolos patrios, sino que también fomentó la creatividad y el talento de sus estudiantes, demostrando el impacto positivo de la educación y la participación activa en la formación de los jóvenes.