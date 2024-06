En Gualeguaychú implementarán estrategias para reducir el derroche de agua

Actualmente, la Planta de Agua Potabilizadora tiene un promedio de producción de agua potable de 1000 metros cúbicos por hora en invierno, y de 1400 metros cúbicos por hora en verano. Además de esa capacidad de producción de agua potable en la Planta, Gualeguaychú también cuenta con un total de 25 perforaciones distribuidas a lo largo y ancho de toda la ciudad.



Con ese nivel de producción, la Municipalidad se encuentra en condiciones de abastecer las necesidades hídricas de la ciudad. Sin embargo, es necesario aclarar que a pesar de contar con la capacidad de abastecimiento, uno de los principales problemas a la hora de la distribución tiene que ver con el consumo no racional por parte de la comunidad. En la actualidad, el consumo diario por persona en nuestra ciudad es de 350 litros, mientras que lo ideal es llegar a un consumo de 180 litros por día.



Otras de las razones que generan problemas en la distribución, tienen que ver con la infraestructura de cañerías existentes. Paulatinamente, se está avanzando en el recambio de cañerías viejas y en la reparación de pérdidas de agua que muchas veces no se detectan en la superficie.



Respecto a la problemática de la baja presión en algunos barrios de la ciudad, desde Obras Sanitarias se informa que se está trabajando en potenciar el sistema, en tanto se prevé para el verano próximo poner en marcha una perforación que fue reparada, para incorporarla al sistema de la zona sur.



Además, se trabaja en la refuncionalización de la Planta de Agua Potable, realizando el recambio y el retiro de piezas rotas o deterioradas, con nuevo equipamiento, ya que muchas de las maquinarias que se usan actualmente deben ser alquiladas, dado que gran parte del equipamiento actual no se encuentra en condiciones óptimas de funcionamiento.



La Municipalidad pone especial énfasis en el desarrollo de estrategias para la reducción del derroche en el consumo, entre ellas la micromedición, en principio a grandes consumidores, y otras herramientas que permitan un consumo controlado. Asimismo, se comenzarán a inspeccionar aquellos lugares donde se ha detectado el uso irracional del servicio. Ello incluye el chequeo de las normativas vigentes y de las bombas no habilitadas que causan un vaciamiento de la red ocasionando problemas de fisuración.



Finalmente, se adelantó la instrumentación de un nuevo sistema para la recepción y resolución de los reclamos ante la falta de agua, cloaca y todos los servicios que presta Obras Sanitarias.