Fomentar Empleo: entrevistan a postulantes para 23 prácticas laborales

“En el transcurso de la semana, junto a los empleadores, desarrollamos entrevistas de selección; es el marco del programa Fomentar Empleo que abarca a la franja etaria que va desde los 18 a los 64 años”, comunicó ala directora municipal de la Oficina de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri.Los participantes se postulan en la Oficina ubicada sobre calle Presidente Perón 573, de acuerdo a sus gustos, preferencias e intereses. Los puestos laborales que se requieren cubrir van desde el rubro de gastronomía hasta para empresas del Parque Industrial.“Son nueve empresas las que entrevistarán para seleccionar 23 participantes a las prácticas laborales; y esperamos 130 postulantes para las entrevistas”, explicó.“La mayoría de los que se postulan para los puestos son mujeres jóvenes, de 18 a 24 años; esa es la población más buscadora de empleo”, confirmó Barbieri.“Tras los entrenamientos laborales, si es el perfil que busca el empleador, los postulantes pueden llegar a quedar en blanco a través del programa de inserción laboral, donde al participante, una parte del sueldo, se la abona el ministerio y a la otra, el empleador”, refirió la directora municipal de la Oficina de Empleo y Trabajo.Y agregó: “Los entrenamientos se extienden a lo largo de tres meses, como máximo seis, de acuerdo a los puestos para los que se entrene; y los participantes perciben una ayuda económica que brinda el Gobierno nacional”.Los postulantes tienen que registrarse a través del Portal Empleo ; entre los requisitos, se encuentra el tener entre 18 y 64 años (inclusive) y estar desempleado, es decir, que no contar con ingresos registrados en los últimos tres meses al momento de postularse al Programa.El programa Fomentar Empleo está destinado a trabajadoras y trabajadores de 18 a 64 años que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que al momento de solicitar su incorporación al Programa y de acceder a cada prestación, no cuenten con trabajo registrado en el sistema de seguridad social dentro de los últimos tres meses (exceptuando el Monotributo Social y el Régimen Especial para el Personal de Casas Particulares), y que no sean titulares o beneficiarios de obra social ni prepaga.