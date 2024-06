Brindaron una charla a personas mayores sobre la comunicación digital

Se realizó una charla sobre la comunicación digital, este lunes en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. Titulada ”Abriendo puertas digitales", la capacitación tuvo como destinatarios a las personas mayores, en busca de fortalecer sus relaciones en la era digital.La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 15 de junio. Fue organizada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, la Federación de Jubilados, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Modernización.El presidente de la Federación, Ercilio Aimone habló con: “Esta actividad es nueva y muy importante. Sobre la era digital, nosotros nos valemos de los intereses que nos dan la computadora y medios sociales. La charla nos dio una imagen mucho más amplia”.“Nuestra generación venimos del ‘aprender’ y nunca le esquivamos. Esto nos exige capacitarnos continuamente con la tecnología de hoy en día, que es muy rápida”, agregó.El dirigente de la entidad provincial se refirió al uso tecnológico en las personas de la tercera edad: “Somos poco pacientes, la información está y no sabemos extraerla. Le tenemos miedo a equivocarnos y nos dimos cuenta que no es así”.“Tenemos todo el tiempo del mundo, pero al tener ese temor recurrimos a quien creemos que sabe. Por eso, nos falta tener la práctica, no resulta difícil, pero hay que tener dedicación”, indicó.Para terminar, resaltó el trabajo entre los organismos que realizaron la charla. “Es importante ya que habla de interés que tiene el Estado provincial en llegar a todos los ámbitos, sin dejar de lado a nadie”, finalizó.