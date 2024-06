Restituirán a Chaco dos meteoritos que estaban en museo entrerriano

El gobierno de Entre Ríos restituirá a Chaco dos meteoritos que habían sido incautados que intentaron ser contrabandeados. Las piezas fósiles se concentraban expuestas desde hace tiempo en el Museo Antonio Serrano de la capital entrerriana.“El gobernador de Entre Ríos firmó un convenio con el gobierno de Chaco, por el cual se restituye a la provincia de Chaco los dos meteoritos”, dijo Dr. Livio Gutiérrez, coordinador de Gabinete de Chaco a Elonce al agradecer el “estado de conservación de los meteoritos”En este sentido, valoró el acuerdo firmado con entre los gobernadores de las provincias y precisó que “se da la posibilidad de que se cumplan los tratados internacionales, en los cuales los bienes culturales deben estar en el lugar de su sitio, es decir que este meteorito, es del campo de Chaco y por eso se está devolviendo”.Acto seguido, agregó que para que se concrete con éxito la restitución del meteorito, también intervinieron los fiscales de Estado. Al ser consultado sobre cómo llegó a Entre Ríos el meteorito, mencionó que “estaba siendo contrabandeado hacia Uruguay, que era el lugar de salida de los meteoritos de la Argentina, ahora se conoce que se intentan sacar por Chile”.“Al trabajar por la recuperación de los bienes materiales, estamos luchando contra el robo y el saqueo”, dijo al sostener que para las entidades gubernamentales estas piezas no tienen valor material, pero “los coleccionistas pagan de acuerdo a la composición (si es rocoso o ferrorosos) y muchas veces se utilizan para fabricar relojes”.“El meteorito más grande tiene un peso de unos 1.500 kilos, mientras que el más pequeño tiene unos 500 kilos”, expresó el funcionario. Además, sumó que el meteorito se sacará por el techo: “Si bien no es muy complejo, hay que tener en cuenta muchas cosas como mantener el patrimonio de Entre Ríos y no dañar los pisos del lugar”.Según estudios, este fósil pertenece a una lluvia de meteoritos que ocurrió hace 1600 años, “se trató de una lluvia muy especial porque se espacio por 40 kilómetros de ancho y 120 kilómetros de largo. “Estamos contentos porque le devolvemos al Chaco su patrimonio cultural”, cerró.