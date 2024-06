Continúa el programa “Por primera vez en el concierto” de la Orquesta Sinfónica

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, brindó el sábado un nuevo concierto en el Centro Provincial de Convenciones (CPC). Auspiciado por el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), la presentación reunió a público en general y a espectadores que por primera vez asistieron a un concierto de la OSER. En esta oportunidad, hubo dos delegaciones, una de Gualeguay y otra de Hasenkamp. En presentaciones anteriores, participaron vecinos de Viale, Ubajay y San Salvador.El concierto se enmarca en la temporada 2024 de la OSER y, como es habitual, contó con una importante afluencia de concurrentes. El ingreso es libre y gratuito y el sábado consistió en la interpretación de dos obras: la Obertura de la Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía N° 2 Op. 43 del compositor finlandés Jan Sibelius. El director artístico de la OSER, Luis Gorelik, presentó las obras y dio la bienvenida al público.Invitados por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, viajaron desde Hasenkamp y Gualeguay más de 40 personas. Lo hicieron en el marco del programa Por primera vez en el concierto, que tiene el fin de promover la participación de personas que no hayan tenido la posibilidad de asistir a una función de la orquesta provincial.Las opiniones de la experiencia vivida coincidieron en destacar que disfrutaron de una hermosa velada: "Me encantó, una maravilla", dijo Celia, de 72 años, de Gualeguay. En tanto, Virginia, de 47, de Hasenkamp comentó que vino con las mejores expectativas, las que se cumplieron con holgura.Los vecinos de Gualeguay asistieron acompañados por la directora de Cultura de la Municipalidad de esa localidad, Nora Ferrando, quien señaló: "Hemos tenido con esta invitación tan atractiva e interesante, la posibilidad de conocer una obra orquestal y de ver tan de cerca la orquesta". Mientras que el grupo de Hasenkamp lo hizo junto a la viceintendente Daniela Folmer, que coincidió en que fue una experiencia hermosa.El director Gorelik explicó que "la Sinfonía N° 2 de Sibelius es una de las principales obras del repertorio sinfónico internacional. Representa lo que se dio por llamar el Romanticismo tardío, ya que fue escrita en 1901, año en el que ya habían surgido varias de las corrientes renovadoras que transformaron el lenguaje musical tonal y tradicional". Seguidamente dijo que "no obstante, compositores como Sibelius, Rachmaninoff y otros, continuaron utilizando un lenguaje propio de mediados o fines del siglo XIX. En el caso puntual de Jan Sibelius, su obra sinfónica (escribió siete sinfonías) combina un profundo pathos propio de la música romántica, con una descripción paisajística única del entorno de su Finlandia natal. Algunas de las obras de Sibelius, como la Sinfonía N° 4, son decididamente enigmáticas, y otras como las sinfonías N° 6, 7, y la N° 2 que (se interpretó el sábado), llevan al oyente por un recorrido único a través de un viaje sonoro, colorístico y emocional".