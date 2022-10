Comenzaron talleres educativos para directivos y docentes de todos los niveles

Motivar en el aula

El Ciclo de Talleres Educativos es impulsado por el Consejo General de Educación, Fundación Iapser y Fundación Banco Entre Ríos. Esta edición realizada en Paraná convocó a más de 650 participantes. La capacitación estuvo a cargo de la especialista en Gestión Educativa, Laura Lewin.Dicha iniciativa tiene origen en la firma del convenio de cooperación que se realizó este miércoles entre la Fundación Iapser y la Fundación Banco Entre Ríos, que forma parte de las Fundaciones Grupo Petersen. Está dirigida a docentes y directivos, como también a estudiantes de institutos de formación docente y/o universidades.La jornada inaugural en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná, contó con la exposición de Laura Lewin, capacitadora, autora y consultora en temas de gestión educativa, neuroeducación y manejo del aula en un entorno afectivo y efectivo. Además, de la actividad participó el presidente de Iapser Seguros, Tomás Proske.Al referirse a la causa que motivó este espacio formativo, la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, explicó: “La idea surgió porque hay mucha demanda en el aula, que es donde tenemos que motivar y estar a la altura de las circunstancias, porque los alumnos tienen incorporados todos los usos de las nuevas tecnologías. Para eso debemos capacitarnos e interesarlos. Esto es muy importante para enseñar y aprender con ellos también”.Respeto a la respuesta del sector educativo en el comienzo del ciclo, acotó: “La charla de esta jornada tiene la intervención de más de 650 docentes y directivos. Se atenderá con mucha atención cómo se pueden revertir acciones y actuaciones en el aula, en pos de lograr una calidad educativa como se merece la provincia”.Sobre el contenido de la capacitación, Laura Lewin explicó que se desarrollaron dos charlas: "La primera se llama Que enseñes no significa que Aprendan, porque muchas veces lo que pasa en el aula es que el docente enseña y eso no garantiza que el alumno aprenda. A veces estudian, rinden, aprueban y a los tres días se olvidan de todo. Entonces, claramente no es aprendizaje”.Respecto a la segunda charla, precisó que “tiene a la meta cognición, cómo generar una revolución cognitiva en el aula, cómo hacer para que los alumnos empiecen a pensar. No los queremos estáticos, sentados, anestesiados, queremos alumnos involucrados cognitiva y emocionalmente en las aulas. El aprendizaje no es un deporte para espectadores”.“Va a ser un día súper lindo con un montón de información”, sostuvo, y agregó: “Y yo feliz de la vida de contar con tantos docentes de Entre Ríos y el compromiso de la Fundación Banco Entre Ríos”.En ese orden, comentó que está todo el tiempo escuchando experiencia de los docentes porque viaja por todo el país permanentemente. “Estas dos charlas que vamos a tener hoy son mas expositoras, porque tenemos poco tiempo y la idea es que se lleven un baúl lleno de ideas y experiencias. Así que hoy se trata de darles a ellos”, indicó.Por su parte, la coordinadora general de Fundaciones Grupo Petersen, María Cecilia Hancevic, dijo: “estamos muy contentos de presentar este Ciclo de Talleres Educativos en Paraná y que docentes y estudiantes de profesorados de diferentes niveles educativos puedan aprender y disfrutar de Laura Lewin. Desde Fundaciones Grupo Petersen continuamos generando espacios y encuentros que buscan potenciar y enriquecer la educación”.A su turno, la gerente de Planeamiento y Control de Gestión del Banco Entre Ríos e Integrante del Consejo de Administración de Fundación Bando Entre Ríos, Florencia Guerrero, destacó: “En Fundación Banco Entre Ríos estamos comprometidos con la educación en la provincia. Es así que impulsamos acciones, programas y acompañamos proyectos para mejorar la calidad educativa”.Y agregó: “Hoy estamos presentando estos talleres educativos pero también contamos con programas muy importantes, como el premio Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación Educativa o Iniciativas Sustentables, que tienen el objetivo de contribuir al desarrollo de nuestra comunidad”.Laura Lewin es consultora de las más importantes instituciones educativas de Argentina. Ha dictado talleres en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Preside el Congreso Internacional de Desarrollo Profesional para Profesores y Coordinadores de inglés, y el Congreso Internacional para Directivos Innovadores de Instituciones Educativas, ambos con sede en Buenos Aires.También dirige ABS International, una empresa de capacitación educativa, desde el año 1992, y es autora de varios libros sobre educación.