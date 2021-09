Por primera vez en pandemia, el hospital de Nogoyá está sin pacientes covid

Desde el equipo de clínica médica del hospital y que trabaja con pacientes Covid internados, manifestaron su alegría al dar de alta a una mujer, que hasta anoche se encontraba internada como positivo. “De esta manera podemos decir que hoy no hay pacientes internados en zona Covid 19”, remarcaron.



Mientras avanza a buen ritmo la campaña de vacunación contra el coronavirus en toda la ciudad, “nuestro hospital celebra al momento, no tener ningún paciente con covid-19 internado por primera vez, tras más de un año de trabajar incansablemente, con un agotamiento extremo”.



El director del hospital Javier Ascúa, manifestó que, si bien “estamos atentos a cada servicio por igual, sin dejar de atender a pesar de la Pandemia en ningún servicio, hoy saber que no hay pacientes Covid luego de mucho tiempo, es una alegría para todo el equipo de salud, que hace más de 15 meses está al frente de esto”.



“Desde mayo del 2020 que venimos con pacientes, a veces pocos y por momentos nos vimos complicados, y desde que el incremento de los casos se hizo notorio, tuvimos que modificar todo, desde lo edilicio hasta la manera de trabajar del personal y, aun así, muchas veces nos veíamos desbordados. Todo esto nos moviliza, nos emociona y deja en nosotros la satisfacción de seguir trabajando, sabiendo que aún queda mucho por hacer”, finalizó.