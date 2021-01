En una semana finalizaría la obra del hospital modular de Colón

Este miércoles llegó a la ciudad de Colón, la Subsecretaria de Planificación y Coordinación Territorial de la Obra Pública del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Arquitecta Cecilia Larivera, acompañada por el Director de Diseños de Proyectos del Ministerio de Obras Públicas de Nación, Fermín Labaqui. Luego de una reunión con el intendente José Luis Walser y un recorrido por la ciudad para observar lugares donde se proyectan trabajos sobre el patrimonio local, se dirigieron al predio donde se está culminando con la construcción del Hospital Modular.



Cecilia Larivera señaló que "en tiempo récord, en octubre empezamos a considerar que recuperar la economía de nuestro país era también promover el turismo, en un trabajo articulado interministerial entre el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud de la Nación decidimos que este verano iba a ser el verano cuidado para todos y todas las argentinas de nuestro país".



Y agregó: "No sólo agradecemos la predisposición en el trabajo cotidiano sino también la inversión que han llevado adelante ambos gobiernos locales y provinciales para la ejecución de las obras de nexo de agua, cloaca, electricidad y también la platea sobre la que se monta en centro modular sanitario".



La funcionaria nacional mencionó que este sistema de centros modulares sanitarios llega a 19 puntos del país, cubriendo "la mayor cantidad de puntos de afluencia de turismo, no es solo de impacto local sino también regional, la idea es que estos centros empiecen a fortalecer el sistema de salud que estaba bastante desbastado cuando asumimos la gestión" afirmó la funcionaria de la Nación.



José Luis Walser destacó por su parte la importancia de que "el vecino pueda ver que se articulan entre los distintos estados del gobierno nacional, provincial y municipal, y se pueda tener una obra de estas características, que más allá de la coyuntura del Covid, que hay una decisión del Gobierno Nacional de que haya turismo y para Colón es muy importante".



Y remarcó que "hay una decisión del gobierno nacional y provincial de cuidarnos, esta obra habla de eso, de acompañar una decisión con infraestructura".



Walser agradeció al Gobernador Gustavo Bordet por "la disposición, el compromiso y la colaboración", y también a Enrique Cresto del ENHOSA "que ha sido un gran colaborador para esto" y al Ministro Gabriel Katopodis y a través de él "al Presidente Alberto Fernández que es él quien toma esta decisión y nosotros somos quienes acompañamos para que se concrete, contento y en nombre de la Comunidad de Colón agradecerles a todos la colaboración" subrayó el Presidente Municipal de Colón.



María Eugenia Mayr, Secretaria de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, destacó la posibilidad de "contar con quizás de contar con el primer centro turístico del país acá en Colón, que -nos enseña a cuidarnos, a trabajar en conjunto Nación, Provincia y Municipio" sostuvo la funcionaria entrerriana.



"Es un lugar que no solo va a atender a la gente de Colón sino de todo el corredor turístico de la Costa del Uruguay", aseveró. Y estimó que en una semana podría estar utilizándose el nuevo hospital modular.



Norma Hernández, Directora del Hospital, dijo estar "muy contentos con la concreción de la obra, los avances son muy buenos, fundamentalmente lo que nos interesa es poder tener un mejor lugar para la atención de la población ya sea turista o local".



"Creo que la población es una y la calidad de atención de salud debe ser una también, la idea es ir realizando toda la tarea de integración con el hospital, con el edificio previo, como para poder articular mejor toda la tarea y mejorar la atención de salud a la población" dijo la Directora del Hospital San Benjamín de Colón.



Proyectos de revalorización de patrimonio



La Subsecretaria de Planificación del Ministerio de Obras Públicas de la Nación junto al director de Proyectos de la Obra Pública Fermín Labaqui y el Intendente, estuvieron recorriendo también las obras de patrimonio de Colón observando "toda la puesta en valor que debiéramos acompañar desde nuestro Ministerio en la protección de la Costanera y también de la puesta en valor del parque público tan bello que tienen y esas playas que tienen sobre la costa"



"Estamos agradecidos por permitirnos desde el Ministerio de Obras Públicas pensar juntos cual puede llegar a ser el plan de desarrollo municipal y cuáles son las obras que el municipio necesita para ir acompañando a largo plazo la puesta en valor de cada uno de los sectores, pero asimismo devolverle a la población la confianza que ha depositado en las urnas que eso muchas veces se capitaliza y se recupera a partir de la inversión pública en obras", dijo Larivera al recorrer distintos sectores de Colón.



"En eso, acompañar desde el Gobierno Nacional y articulando directamente con el Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal en los presupuestos que van a devenir para acompañar el desarrollo local", subrayó.