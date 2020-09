En el Día Mundial del Corazón, Iosper llama a adoptar hábitos saludables

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre, el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) llamó a sus afiliados y a la población entrerriana "a adoptar hábitos de vida saludables desde la infancia para prevenir enfermedades del corazón durante la edad adulta", según afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.'Un mundo, un hogar, un corazón', es el lema con que se pretende concienciar este año a la población mundial sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares y seguir una actitud cardiosaludable como modo de vida y en el propio hogar.Cañete recordó que "el cuidado del corazón empieza con la lactancia y continúa con una alimentación saludable, comiendo más verduras, frutas y otras comidas no procesadas, así como limitando el consumo de sal, evitando las grasas trans, los azúcares y el tabaco, y también realizando actividad física durante toda la vida. "Lo fundamental es que se sepa que son enfermedades evitables"."Existen factores modificables sobre los cuales hay que concientizar: la buena alimentación para tener un corazón sano, controlar la diabetes, no estar hipertenso, tener el peso adecuado, realizar actividad física y no fumar".Cañete agregó que "la obesidad también está relacionada con las complicaciones de Covid-19. Por lo tanto, llamamos a los afiliados a mantener su peso bajo el rango saludable, para evitar complicaciones". "La importancia siempre radica en la prevención para evitar complicaciones mayores", cerró.