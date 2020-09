Concordia: Comparsas decidieron no hacer carnaval este verano

A través de un comunicado enviado al Ente Permanente de Carnaval Concordia, tres comparsas locales informaron que no se presentarán en los desfiles del próximo año.



La decisión, según lo expresado en el escrito, se tomó debido a la "la situación sanitaria que está atravesando nuestro país y ciudad en particular" y a la "falta de tiempo para confeccionar los elementos de cada rubro, tareas que también se vieron afectadas por la imposibilidad de generar fondos" ya que muchas de sus actividades se vieron interrumpidas por los protocolos de prevención.



La carta lleva la firma de 3 de las 4 comparsas que compiten en el Carnaval de Concordia: Imperio, Bella Samba y Ráfaga. Es decir, sólo no está la última campeona, Emperatriz.



En otro tramo, las 3 comparsas dijeron que, aunque "se presentaran otras alternativas como una puesta en escena con trajes de años anteriores y sin las especificaciones del reglamento de competencia", ello supondría un golpe para "la imagen de nuestro carnaval, que se destaca por su atractivo y calidad".



Afirmaron que, en función de lo dicho anteriormente y "dada la situación de total incertidumbre en la que nos encontramos los concordienses, tomamos la delicada decisión de no presentar nuestras comparsas en los desfiles de la edición Carnaval Concordia 2021".

Fuente: Diario Río Uruguay.