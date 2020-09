Colón pone en marcha el programa turístico "Comunidad Responsable"

Quienes se incorporen al programa podrán obtener un sello que es optativo y gratuito, de distinción sanitaria, garantizando al visitante que se está preparado para recibirlo con las garantías sanitarias necesarias.



El programa fue presentado en una rueda de prensa encabezada por el Presidente Municipal, José Luis Walser, acompañado por el Vicepresidente Municipal, Ramiro Favre, la Secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, el Secretario de Gobierno, Pablo Trevisán y representantes de sectores hoteleros y gastronómicos de UTHGRA y AHGA Colón.



"Es un desafío no solo para la gestión sino también para nuestro destino turístico, para nuestros prestadores, Colón necesita tener una temporada con visitantes, esto lo irá marcando la cuestión sanitaria como lo ha hecho durante toda la pandemia, pero tenemos la obligación de trabajar y estar preparados" afirmó José Luis Walser acerca del programa.



"Debemos incorporar hábitos sanitarios, las encuestas indican que lo van a demandar los visitantes, la forma de hacerlo es capacitándonos, el plus es que esto está hecho en conjunto con los prestadores" señaló el Presidente Municipal de Colón.







Afrontar la trancisión



Mario Delasoie, presidente de AHGA Colón, Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, opinó: "celebramos que se tengan iniciativas de este tipo como para mejorar un poco la calidad y dar certeza a la gente que viene que este es un destino que se preocupa por la salud de nuestros visitantes y también de las personas que viven en Colón".



"El lanzamiento de Co.A.Tur (Consejo Asesor de Turismo) la semana que viene va a ser otro paso, esa unión público-privada siempre es muy necesaria para ir avanzando más rápidamente y ver como afrontamos esta transición hasta que llegue la temporada" dijo Delasoie.



Trabajo en red

La Secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, explicó: "Hace rato venimos trabajando en este programa llamado Comunidad Responsable, lo llamamos así porque es una forma de involucrarnos todos en aprender a cuidarnos, a brindarnos seguridad propia primero en sanidad turística, va a hacer que también nos transformemos en un destino confiable para el nuevo turista que va a venir buscando esto también".



"Este sello nos diferenciará turísticamente también como comunidad, aprovechar esta etapa que no podemos ejercerla plenamente pero si prepararnos, y eso sí es responsabilidad de todos" subrayó Vallory.



"No es un sello que solamente queremos ostentar en algún lugar sino que un proceso comunitario con participación de todos los sectores vinculados a la actividad turística, trabajadores, estado" aseveró la Secretaria de Turismo y Cultura de Colón.



Mediante este programa, se capacitará a todo el personal como inspectores, agentes de habilitaciones y asistentes turísticos, y paralelamente habrá una capacitación virtual para prestadores.



"Quien quiera lograr el sello, que es voluntario se puede inscribir, y compartir el proceso para trabajar en red. Son seis módulos y luego habrá una inscripción de rehabilitaciones, verificación del lugar y un seguimiento hasta obtener el sello de calidad sanitaria turística".



"Este sello nos diferenciará turísticamente también como comunidad, aprovechar esta etapa que no podemos ejercerla plenamente pero si prepararnos, y eso sí es responsabilidad de todos" puntualizó.