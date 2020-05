Habrá reuniones de comisiones este martes en el Senado entrerriano

La comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Senadores se reunirá el martes 26 a las 9, para tratar el Expediente Nº 24.086 por el que se modifica el artículo 48° de la Ley N° 10.644 de Régimen Comunal. El proyecto cuenta con media sanción otorgada por la Cámara de Diputados.



El artículo 1° establece: "Modifíquese el Artículo 48° de la Ley N° 10.644 de Régimen Comunal, el cual quedará redactado de la siguiente manera: Las relaciones entre la Comuna y sus empleados se regirán por la Ley del Régimen Jurídico Básico de la Provincia de Entre Ríos, no pudiendo sancionar normas relativas a la relación con sus empleados.



Los empleados, los integrantes del Departamento Ejecutivo y de los Consejos Comunales siempre y cuando percibieren haberes mensuales, quedarán obligatoriamente comprendidos en el Régimen del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, en los términos del D.L 5326/73, ratificada por Ley Nº 5.480 y sus modificatorias y en el Régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, creada por Ley Nº 3600 y regulada por Ley N° 8.732 y sus modificatorias y/o normativas que en el futuro las sustituyan.



Asimismo, los empleados de las comunas podrán acogerse a los beneficios de la Ley N° 3011 y su reglamentación, conforme prescripciones de la misma".



A las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda tratará el Expediente N° 13.515 por el que se busca declarar exentos del pago del impuesto inmobiliario provincial y en forma temporaria, a los inmuebles pertenecientes a Instituciones que, durante el estado de emergencia sanitaria, sean puestos a disposición y afectados para el aislamiento de pacientes leves o sospechosos de Covid-19, sean o no efectores de salud, hasta el momento en que cese dicha afectación. La iniciativa fue presentada por el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú).



La misma comisión tratará también el expediente N° 13.506 por el cual se propone crear "el programa de capacitación de inclusión digital bancaria destinado a los adultos mayores de la provincia de Entre Ríos, en el uso de cajeros automáticos, banco electrónico y demás alternativas tecnologías disponibles". La iniciativa fue presentada por el senador Armando Gay (Concordia).



A partir de las 11,30 la comisión de Legislación General analizará tres expedientes también de forma no presencial. El N° 23.989, originado en el Poder Ejecutivo, por el que se acepta la donación formulada por la Municipalidad de Villa Clara de un inmueble con destino a la construcción de un edificio para el funcionamiento del Juzgado de Paz de la ciudad de Villa Clara.



También el N° 22748, originado en la Cámara de Diputados, y referido a una modificación de la Ley Nº 9353 - Ley de Compre Provincial; y el N° 13504, autoría de la senadora Flavia Maidana (Nogoyá), por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos, a transferir a título de donación a favor de la Municipalidad de Nogoyá una fracción de terreno, con cargo de destinar el inmueble donado para la construcción de 10 viviendas sociales que serán adjudicadas a 10 familias domiciliadas en la ciudad de Nogoyá que no posean vivienda propia. .



Por último, a las 13, la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos tratará los acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Consejo General de Educación. El 19 de mayo el postulante a la titularidad del Consejo General de Educación, Martín Müller, y los candidatos a ocupar las vocalías, Humberto Javier José, Exequiel Coronoffo y Griselda Mercedes Di Lello, expusieron ante esta, sobre diversos aspectos relacionados a la función a desarrollar en el organismo educativo.