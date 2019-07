En Chajarí instalarán una estación solar de uso libre

Una Estación Solar se colocará en el predio de la Ex Estación del Ferrocarril de Chajarí, lugar que se convirtió en un punto de encuentro para los vecinos y turistas, especialmente los fines de semana.



Contará con panel solar con puertos de USB (para la carga de celulares, tablets, etc.), además de contar con calefón solar para la carga de agua caliente, ambos de acceso libre y gratuito, para toda la gente que concurra al lugar.



También se contará con carteles indicativos y bancos para que la gente pueda ubicarse mientras hacen uso de las instalaciones. La estación será instalada por la empresa Automatismo Solar de la ciudad de Concordia, y el diseño de la estructura donde irá colocada está a cargo de la Arquitecta Adriana Pedrozo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la ciudad. Una vez realizado este diseño se procederá a la instalación de los artefactos, en un plazo estimado en unos diez días, supo Diario Río Uruguay.



Este nuevo servicio se añadirá a las diferentes obras de puesta en valor que se vienen realizando en el predio de la ex estación, donde hace poco se inauguró el adoquinado de la calle de acceso al predio, lo que se sumó a los nuevos decks de madera que se instalaron en la zona de la plazoleta de la Estación, junto a un escenario central.