Entregaron créditos del programa Jóvenes Emprendedores

Este miércoles, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, entregó créditos en el marco del programa Jóvenes Emprendedores dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor, una línea que tiene como objetivo fortalecer proyectos productivos o de servicios, brindando capacitaciones, asesoramiento y aportes. En la ocasión, 26 proyectos que nuclean a 43 emprendedores de La Paz, Villaguay, Chajarí, Gualeguay, Bovril, Santa Ana, Viale, Concepción del Uruguay, San Gustavo, Crespo, Federal, Villaguay, Rosario del Tala, Seguí, Alcaraz, Los Conquistadores y Federal, fueron beneficiados a través del programa.



En el acto de entrega, Stratta sostuvo: "Nosotros creemos que el gran ordenador de la sociedad es el trabajo y a partir de esa concepción es que avanzamos en políticas públicas que generen oportunidades. Nadie mejor que los emprendedores para graficar lo que significan dos cuestiones que me parece que son importantes: en primer lugar resaltar lo que es el acompañamiento del Estado, y no únicamente de la mano del crédito sino también de los programas complementarios que existen para que cada uno de los proyectos sean sustentables, generen ingresos y mejoren la calidad de vida de cada uno. En segundo lugar, remarcar la creatividad y la innovación que una observa cuando recorre nuestra provincia, y que tiene que estar al servicio del crecimiento y el desarrollo".



En este sentido también retomó el trabajo que el área realiza en acompañamiento en misiones comerciales al extranjero: "A estas instancias tan importantes no solamente van las empresas de nuestra provincia, sino que por la decisión política del gobernador Gustavo Bordet, se incluyó a nuestros emprendedores, para acompañarlos en el desafío de poder mostrar sus productos en el exterior. Hoy tenemos emprendedores entrerrianos y entrerrianas participando de una misión comercial en Chile".



Sobre el rol del Estado en el acompañamiento de estos proyectos, la ministra definió: "Somos un Estado que acompaña, que es activo, que es dinámico y que trabaja codo a codo para responder a las demandas sociales del entramado social que es complejo. Por otro lado, quiero reiterarles el compromiso de seguir estando, acompañando, construyendo políticas públicas que estén al servicio de mejorar la vida de los entrerrianos. Queremos seguir abriendo puertas, generando desarrollo y oportunidades para construir entre todos una sociedad mejor".



En ese marco, el director de Políticas de Apoyo Emprendedor, Claudio Rosas Vico, indicó: "A través de este financiamiento podemos acompañar a emprendimientos que no tendrían otras formas de acceso al crédito. Esa ha sido una definición política del gobierno provincial para apuntalar y también fortalecer la generación de empleo. De todas maneras, este es un primer paso y nos gustaría poder seguir acompañando estos proyectos desde la formación y asesoramiento permanente. Felicitamos una vez más y agradecemos a los emprendedores y emprendedoras por apostar al crecimiento de la provincia".



Para comentar su experiencia, tomó la palabra María Delfina Micheloud Labath quien manifestó su agradecimiento ante esta política pública: "Antes que nada quiero agradecer esta posibilidad que el gobierno nos da a los jóvenes, de poder trabajar en forma independiente. En mi caso es un emprendimiento unipersonal, que consiste en brindar un servicio para generar un control de calidad de productos con análisis breves y sencillos, en base a la toma de muestra. También trabajo el área de energías renovables, investigando los biodigestores y sus controles, que es un sector no explotado en la provincia. Agradezco nuevamente la posibilidad de que nos permitan generar trabajo independiente, porque por ejemplo en mi caso no hubiera contado con el capital suficiente para darle continuidad al trabajo que vengo realizando de asesoría en las empresas".



En el mismo sentido, el emprendedor Walter Elías expresó: "Quiero desde mi lugar felicitar a quienes recibieron los fondos para estos 26 proyectos, porque gracias a ello podrán iniciarse en este camino hermoso de emprender, el cual a veces es complicado porque para desarrollar y darle forma se requieren recursos, algo que no es fácil de conseguir en los tiempos que corren. Y aquí es donde aparece este maravilloso programa, que se lleva adelante gracias a nuestro gobernador y a nuestra ministra de Desarrollo Social, que es Jóvenes Emprendedores".



Acto seguido, el emprendedor explicó: "Mi proyecto lo llevo adelante con mi socio y consiste en la fabricación de simuladores de aviones. Hoy día hemos logrado un producto que está certificado a nivel nacional y que tiene todos los parámetros para serlo también a nivel internacional. Gracias a esto dimos nuestro primer paso en lo que se refiere a exportación, y sobre todo gracias al Ministerio de Desarrollo Social, que nos facilitó la participación en la ronda de negocios en Montevideo, Uruguay, y nos brindó capacitaciones sobre cómo organizarnos para concurrir".



De la actividad participaron los directores de Capital Emprendedor, Oscar Bustamante; de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Cristian Klein; y de Formación en Competencias Emprendedores, Juan Mansur. También estuvieron presentes Cristina Ponce, titular del IPRODI, y la concejal de Paraná, Stefanía Cora.