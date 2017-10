Entregaron una ambulancia para el servicio de Emergencias 107 de Concordia

Para fortalecer los servicios, derivaciones y la accidentología de los departamentos Federal, Paraná y Concordia, la provincia de Entre Ríos adquirió cuatro ambulancias a través de un aporte no reintegrable gestionado por el gobierno entrerriano ante el Sistema Federal de Emergencia.En ese contexto, en dependencias de la Dirección Provincial de Automotores, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, entregó la llave de un móvil de mediana complejidad al coordinador de Emergencias de la subcabecera Concordia, José Cáceres. El acto contó con el acompañamiento del director de Automotores de la provincia, Rodrigo Otero, y el secretario de Salud, Mario Imaz.La ministra manifestó: "Entendemos que la renovación de las unidades de un componente como las ambulancias es fundamental para poner en valor la red de emergencia sanitaria de la provincia"; en ese sentido destacó: "Contamos con el pleno respaldo del gobernador para lograrlo y así brindar una respuesta oportuna y garantizando las condiciones adecuadas en todo el territorio provincial".En la oportunidad Cáceres agradeció la gestión y la decisión de la ministra "con quien venimos dialogando desde hace tiempo para incrementar el parque automotor del servicio de emergencias en Concordia para poder brindar una mejor atención a todos los pedidos de auxilio y de accidentología de la ciudad".Sobre el impacto en la atención y el servicio, el coordinador valoró que "es un logro enorme para todo el departamento Concordia, que es donde estamos trabajando respecto a la emergencia, pero también va a liberar un poco a los efectores que colaboran con nosotros permanentemente".En tanto que este sábado se hará lo propio con la unidad de baja complejidad que será entregada al hospital Crispin Velázquez de Sauce de Luna en el departamento Federal. A tal efecto se ha invitado además a las autoridades de la zona así como al intendente de la localidad, Jorge Lacoste y los miembros del municipio.Al respecto la senadora del Frente para la Victoria, Nancy Miranda, refirió que el poder contar con una nueva unidad de emergencias era un anhelo largamente esperado por la comunidad: "La ambulancia del hospital Crispín Velázquez no está en las mejores condiciones y reemplazarla era algo de vital importancia", señaló la legisladora.Asimismo, Miranda valoró que "es de destacar la respuesta del gobernador Bordet y de la ministra de Salud, dando respuestas inmediatas a una localidad pequeña". La senadora precisó que es esencial el trabajo articulado entre el gobierno y las instituciones en beneficio de la gente. "La Salud es algo integral y no sólo se centra en la enfermedad. Recientemente la provincia entregó otra ambulancia cero kilómetro al hospital de Federal dando respuesta en dos hospitales del mismo departamento en un lapso de 30 días".Estas dos ambulancias se suman a la unidad de alta complejidad que fue entregada días atrás por la ministra, junto al gobernador Gustavo Bordet, para el servicio de emergencias 107 de la ciudad de Paraná; con quien también acudieron al centro de salud Dr. Samuel Margasín de San Benito para dotarlo de una unidad de baja complejidad.Las cuatro unidades son marca Mercedes Benz (Sprinter). Cuentan con revestimiento de PRFV; están provistas de mueble y baulera laterales, butaca para médico, tubos de oxígeno, camilla de aluminio, silla de ruedas plegables, calefacción, refrigeración y están dotadas de iluminación LED, así como equipamiento médico complementario.