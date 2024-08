Por qué Juan Braceli no estará en Cocineros Argentinos que conducirá Maju Lozano

Luego de 15 temporadas al aire en la TV Pública, la familia de “Cocineros Argentinos” desembarca en América para iniciar un nuevo recorrido con la incorporación de nuevos cocineros y conductores.



El ciclo vuelve con la intención de volver a vivir sus clásicas secciones (Sabores del país, Recetas, Servicios, Actualidad) y de descubrir nuevas emociones, en esta oportunidad con conducción de Maju Lozano.



Quien no estará en el regreso del popular programa será Juan Braceli. En diálogo con Matías Martin explicó los motivos: "Fue duro para mí, pero había que hacer un cierre y me sentí en paz porque pudimos alzar las banderas iniciativas del asunto que había iniciado hace 15 largos años que tienen que ver con la inclusión, llegar a cada uno de los rincones de la Argentina y la función de los medios públicos concretamente".



"Demandaba muchas horas y todos los días, y estoy con otros proyectos que no permitían que pudiera estar tanto tiempo como el que se merece un programa así. Es la etapa profesional y personal más importante de mi vida”, aseguró.



Para Braceli no fue una decisión fácil de tomar: ”Fue una decisión dificilísima de tomar. Yo me voy con la mejor, Cocineros va a estar siempre en mi corazón. El programa es parte de mi vida. Mi hija mayor tiene 16 años y tenía pocos meses cuando estábamos a punto de comenzar”.



“Van a hacer un programón y creo que la incorporación de Maju Lozano le va a dar una frescura en este formato en una nueva pantalla”, concluyó Braceli.



“Cocineros Argentinos” volverá a la televisión por la pantalla de América, a partir de este lunes 5 de agosto, a las 12 horas.