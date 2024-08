Emila Attias levantó la temperatura con fotos hot desde la Patagonia

La actriz y conductora Emilia Attias se convirtió en noticia por su separación del humorista Turco Naim con quien estaba en pareja desde 2005 y se habían casado en 2009.De vacaciones junto a su hija en Villa La Angostura, la ex conductora de “Resto del mundo”, compartió con su más de 1.6 millones de seguidores postales y videos que incluyeron días de spa, gimnasio y piscina cubierta.En una de las fotos, Emilia se mostró súper sensual: se trata de una selfie en primer plano que la muestra con pelo suelto y deja entrever su pecho al descubierto.Sobre su estadía, la rubia contó: “Mención aparte para su Spa! Crearon unos rituales pensados para guiarte a un viaje profundo desde lo sensorial, estimulando desde los aromas, las temperaturas y los elementos, moviendo lo físico y lo energético. Muchas capas. Muy profundo. Un gran viaje para dejar afuera todo lo que no tenga que ver con ese entorno y estés más blanditx a conectarte con lo que te rodea”.Atenta a brindar información a sus seguidores, agregó sobre el hospedaje en el que estuvo: “Dato para families! (Solo durante vacaciones) tienen kids club durante el día, por si no tienen con quien dejar a sus hijxs mientras se relajan! Y ellxs pueden también disfrutar del spa durante el horario permitido para niñxs (pueden ver a la mía compenetradísima en eso en uno de los videos”.Tantas fueron las versiones sobre la separación de Emilia Attias y el Turco Naim, que la ex pareja decidió emitir un comunicado para despejar dudas. Allí declararon: “Ante los dichos de público conocimiento respecto a nuestra relación de pareja, queremos comunicar que, con un profundo dolor, estamos atravesando una separación de común acuerdo”.Además, aclararon: “No hay terceras personas involucradas, así que agradecemos no citar nombres que nada tienen que ver con los motivos de esta situación y que puedan perjudicar tanto sus vidas personales como las nuestras”. Por último, el texto se refirió a su vínculo como familia. “Tenemos una relación armónica, una hija en común, mucho amor y respeto por el otro. Solo nosotros sabemos la verdad de lo que atravesamos y hemos decidido mantenerlo en privado. Seguimos siendo familia y estamos muy sólidos en eso”.