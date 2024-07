Romina Uhrig mandó al frente a los futbolistas casados que le escriben

Luego de su paso por Gran Hermano y de su separación de Walter Festa, Romina Uhrig confesó que hay hombres que la tratan de conquistar por las redes. Sin embargo, también advirtió que muchos de ellos son futbolistas que están actualmente casados.



En diálogo con Intrusos, fue consultada acerca de su presente sentimental, después de los rumores que la vinculaban con el modelo Damián Ávila. “Estoy sola, Dami es un amigo. Nadie me propuso nada por el momento, fue un encuentro de amigos”, sostuvo.



“Los hombres se le tiran a todas las mujeres, es así. Cuando les decís que no, van y piden, ‘che, ¿me pasás el teléfono de tal?’. No puedo decir quién, pero son tremendos”, comenzó a contar acerca de los mensajes que recibe.



Romina Uhrig reveló que hay futbolistas que quieren conquistarla

Actualmente, la exhermanita está brillando en la obra Toy sin plata en la calle Corrientes, junto a Miguel Ángel Cherutti y Nito Artaza. Luego de pasar por el certamen de Telefe, la exfuncionaria de Moreno fue vinculada con varios figuras del medio, aunque nunca hubo una confirmación.



En ese sentido, Flor de la V quiso saber si había “muchos famosos” que se ponían en contacto con Romina Uhrig, por lo que contestó: “Muchos futbolistas; yo no sé por qué, ¿qué les pasa? Son como zombies queriendo devorar”.



A pesar de que estas personas, de las cuales prefirió no dar nombres para no armar un escándalo, le escriben, también observó que suelen subir publicaciones con sus respectivas parejas. “Después ves las fotitos de amor en las redes y me da impotencia, bronca”, siguió la exidiputada.



Habló del romance de Coti Romero y Nacho Castañares

Uno de los noviazgos que más impactó a los seguidores de GH fue el de Coti Romero y Nacho Castañares, dado que ambos salían con excompañeros del reality, Conejo Quiroga y La Tora Villar. Por tal motivo, Romina Uhrig dio su punto de vista y aclaró que no lo ve “mal”.



“Ellos no eran amigos (Nacho y Conejo), yo no lo veo mal. Pobre Cone, le afectó o no, pero a veces son cosas que pasan y uno no elige de quien enamorarse. Yo creo que Coti y Nacho que la sufrieron los dos, porque no está bueno lo que les pasó y sabían que iba a venir todo esto”, concluyó. (Radio Mitre)