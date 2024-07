A los 71 años volvió a despertar ratones entre sus fans: “El mar me pone”

A sus 71 años, Graciela Alfano se muestra espléndida. De vacaciones en las bellísimas islas de Croacia, ha compartido los detalles de su viaje con sus seguidores.Al pie de las imágenes, escribió: “Comparto esta noche de luna en el mar que me pone romántica y me hace soñar. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿Con quién les gustaría pasar una noche de luna? Todo vale si se trata de soñar. Los quiero y los extraño”.Por otra parte, Graciela Alfano se animó a responder algunas de las preguntas de sus seguidores.“¿Sabés besar?”, arrojó uno de los usuarios, a lo que la actriz respondió con firmeza: “Es lo que más me gusta”. En las siguientes historias, los fans la interrogaron por su vínculo con las generaciones más jóvenes: “Una vez me dijiste que hay que tener alguna amistad joven para estar actualizado. ¿Seguís así?”. Fiel a su estilo, Graciela respondió: “Las personas jóvenes actualizan el software”.Bajo ese contexto, otra de las preguntas indagó: “Si estuvieras soltera, ¿le darías bola a alguien de 24?”. Ante la duda, la exvedette afirmó: “El amor no tiene edad”.