Ex participante de Gran Hermano sorprendió con fotos de alto voltaje

Camila Lattanzio la ex participante de Gran Hermano, tiene millones de seguidores en Instagram. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más.La influencer comparte conjuntos de prendas muy jugados y enamora a todos con su estilo.En los últimos días reapareció y posó con un conjunto de lencería mega hot. La parte superior un corpiño ultra escotado con encaje y transparencias. La inferior una bombacha colaless ultra cavada con detalles de tiras cruzadas en la cadera y cintura.Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada. Para los labios eligió un color nude con mucho brillo, detalló el portalLa ex participante de Gran Hermano conquistó corazones y se robó todas las miradas con una imagen ultra sensual.