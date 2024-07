Karina Jelinek posó frente al espejo y dejó sin aliento a sus fans. Se desabrochó la camisa y mostró mucha piel. Un outfit sensual y jugado fue el protagonista del impactante video.La modelo posó con un corpiño cut out con mucho escote. La parte inferior, una minifalda ultra diminuta.Complementó el look apostando por el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su mirada. Lápiz labial en color rojizo para resaltar sus rasgos. El toque final al look se lo dieron unas botas en color negro de caña alto y taco, detalló el portal