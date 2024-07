Sabrina Rojas afirmó que “nunca en mi vida volvería” con Luciano Castro

Sabrina Rojas fue entrevistada por Socios del Espectáculo, a raíz de las declaraciones de Flor Vigna, que reconoció que Luciano Castro le fue infiel cuando estuvieron juntos. "Vi la foto que él subió de Griselda y está bien. Les deseo lo mejor. Lo único que me dolió fue la infidelidad, pero bueno, él tuvo muchas cosas buenas conmigo", dijo la influencer.



Sabrina Rojas celebró estas declaraciones porque, en un primer momento, Vigna la había culpado a ella por la ruptura con el actor. "Flor me había hecho cargo de la separación. De repente, era una cosa y ahora es otra. Ahora, me alegra que el tiempo demuestre que yo no miento".



"Yo ya viví esa experiencia con el Gordo y me bastó para no querer repetirla nunca más en mi vida. Si quisiera ponerme en el rol de villana, tengo contenido suficiente. Estuve doce años y hemos vivido de todo. Hemos sido novios, amigos, familia. Con Lu pasás por todos los estados", aseguró.



"Hoy nada de lo que hace él me estresa, salvo que tenga que ver con mis hijos. Lo quiero, lo adoro, pero es todo lo que no quiero hoy para mí en un hombre", concluyó Sabrina Rojas.



Días atrás, también se había referido a su ex, a quien catalogó como “mujeriego”: "El gordo es sensible y tiene amor’. Y después agregó que ‘es muy mujeriego. Enero y febrero ama a una. Mayo, junio y julio ama a otra. Él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar. Y, a veces, les da a todas juntas’”