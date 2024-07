Camila Mayan respondió a la madre de Alexis Mac Allister, su exsuegra

Silvina Riela es la ex mujer del ex futbolista Carlos Javier “Colorado” Mac Allister y madre del campeón actual Alexis Mac Allister, pero también es la representante legal de su hijo en la Argentina.Hace unos días, dio un entrevista y fue muy dura con la exnovia de su hijo con el fin hacerle frente al escándalo amoroso que envuelve al jugador desde que dejó a su novia Cami Mayan, tras consagrarse campeón del Mundo en Qatar 2022. A los pocos días se mostró en una nueva relación con su amiga de la infancia Ailén Cova, con quien hoy planea un futuro mientras desarrolla su exitosa carrera.“Siempre hablé con ella, la acompañé, la ayudé en todo lo que me pidió Alexis que la ayudara. Me dediqué a que ella se sienta contenida. Lo que más cuido es la cabeza de las personas, traté de estar lo más que pude con Camila, pero después de que se hizo más público no tuve más contacto con ella”, continuó.Pero Cami no se quedó callada y respondió en su programa de streaming en Luzu TV. Sin nombrarla, se refirieron a las personas que son "víboras" y la influencer remarcó que “a veces la gente hace cositas, y está todo bien porque no me debés nada. Siento que hay códigos que a veces se rompen”.Los seguidores del programa y de Cami en especial, rápidamente se dieron cuenta de qué estaban hablando. “Dispare Mayan”; “Cami hablándole a su exsuegra”; “Me jodés que la exsuegra era tremenda víbora”; “Típica suegra que se hace la buena onda, pero es una mala vibra”, fueron algunos de los comentarios de los fans.