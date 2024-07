Vicky Xipolitakis fue una de las famosas que se trasladó a Miami para vivir la final de la Copa América. Primero disfrutó del triunfo de la Selección argentina con amigos, y luego aprovechó un tiempo libre para ir a tomar sol y relajarse en el mar. Se mostró en bikini antes de darse un chapuzón y un detalle llamó la atención de sus seguidores.La griega generó impacto al lucir sus espectaculares y firmes abdominales, producto de su compromiso con la actividad física y un cambio rotundo de hábitos y alimentación.Varios usuarios la felicitaron por esta transformación, que la hace ver muy distinta a sus comienzos en los medios. Sin embargo, algunos opinaron que en realidad esa panza no es por entrenar, sino por haber pasado por el quirófano de Aníbal Lotocki, el cirujano que la operó hace años y le provocó dolores que la siguen perturbando.Vicky Xipolitakis es una de las famosas que pasó por el quirófano de Aníbal Lotocki. Confió en él en 2014 y jamás se imaginó que la traicionaría, ya que cuando se despertó de la operación se encontró con algo no había solicitado. “Yo no quise denunciar porque no quería que se supiera. Te hace lo que quiere y te pone lo que él quiere”, expresó en Cortá por Lozano (Telefe) a mediados de septiembre.Tras la muerte de Silvina Luna, la griega reconoció que también padece severos dolores en los glúteos debido al material que le inyectó el médico. El malestar se desencadenó inmediatamente después de la cirugía, pero tras la muerte de Silvina Luna entró en pánico, ya que la modelo casi no podía sentarse porque decía que tenía durezas que se lo impedían.“Los síntomas están desde siempre porque eso se solidifica. ¿Vieron cuando entrenan que salen del gimnasio y te duele todo? Es porque el músculo se está solidificando. Esto solidifica desde el primer momento y aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio”, describió apenada. (TN)