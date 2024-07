Ángel de Brito dio detalles de su salud: “Tengo que hablar lo menos posible”

Esta semana, Ángel de Brito estará ausente de LAM (América) y también de #ÁngelResponde (Bondi) por un cuadro gripal que está atravesando. La noticia la dio él mismo a través de sus redes sociales y, este martes por la tarde, dio más detalles sobre su salud.“Diagnóstico: estado gripal, faringitis. Me mandaron a hisopar estreptococo”, comenzó diciendo en el canal de difusión que administra a través de su cuenta de Instagram. Luego detalló las indicaciones que le dieron los médicos: “Reposo. Hablar lo menos posible. Paracetamol. Sin antibióticos”.En ese mismo canal de difusión, le respondió su compañera Yanina Latorre, quien en las últimas horas declaró no sentirse del todo bien. “Todo es un drama, no quiero terminar así”, dijo la mujer de Diego Latorre. Sin embargo, unas horas más tarde, De Brito amplió su panorama y trajo buenas noticias para sus fanáticos. “Me hisopé. COVID negativo, estreptococo negativo”, expresó el conductor, algo que fue muy celebrado por la panelista.El lunes De Brito había avisado en su cuenta de Instagram que por estos días no estará al frente del ciclo que conduce de lunes a viernes de 20 a 22 horas por la pantalla de América. “Me voy a tomar unos días porque me quedé sin voz”, escribió. Además, aseguró que serán sus panelistas quienes tomarán la posta. “LAM lo hacen las chicas desde hoy”, agregó el periodista sin especificar por cuánto tiempo.Así la cosa, este lunes, pasadas las 20.30 horas, fue Yanina Latorre quien apareció de pie en el estudio. “Ángel no está. Hoy a la mañana estuve con él en Bondi, hicimos un pase y no se sentía bien. Me dijo: ‘Mirá si no llego a esta noche’. Creí que me estaba cargando, pero no. Fue al médico cuando terminó el programa, porque le costó hacerlo, y se quedó sin voz. No sabemos cuándo le retorna”, dijo y luego deslizó que ella tampoco estaba “óptima”.“A mí en este momento me duele la cabeza. Compartimos mate. Me duele la garganta, la cabeza y la panza. Igual hizo mucho frío”, sumó preocupada.La última vez que el conductor se ausentó de su programa fue durante las vacaciones, de las que regresó hace dos semanas, en las que también estuvo Yanina Latorre reemplazándolo y, en algunas emisiones, Nazarena Vélez. Durante sus días de descanso, el periodista se mostró de viaje en Nueva York, donde coincidió con su amiga Mariana Fabbiani.Hace pocos días Pepe Ochoa, quien trabaja en el ciclo, dio una entrevista donde contó cómo comenzó a trabajar frente a cámara con Ángel. “Empecé a laburar en algunas cosas con redes sociales, y me contratan para hacer las redes de una radio en la que Ángel laburaba. Ahí medio nos conocimos. Lo veía laburar, y su impronta me gusta mucho”, contó.“Su cabeza de productor, cómo está todo el tiempo pensando en un 360, que todo sea una sinergia para el programa. Siempre buena onda, a veces le he pasado data para algunas cosas, pero nunca en mi vida dije: ‘Quiero laburar en la tele y estar en LAM’. Yo siempre en la mía, con el teatro. Y bueno, Ángel se va de El Trece, cruzamos un par de mensajes y le digo: ‘Che, ya sé que ahora estás empezando un ciclo nuevo. Teneme en cuenta para algo’. La importancia a veces de dar uno el paso… Yo no me quería quedar esperando”, recordó.