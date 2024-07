Marcos Ginocchio le cumplió una especial promesa a Julieta Poggio

A principio de mes, Julieta Poggio hizo un vivo en Instagram en el que invitó a Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022 y con quien tuvo un apasionado romance, a su espectáculo infantil Zoom, Acércate Más.El salteño no pudo estar en el estreno porque estaba estudiando para rendir los últimos pendientes de abogacía, pero le prometió que ni bien llegara a Buenos Aires iría a verla. Hombre de palabra ¡cumplió!“Gracias por venir. Los amo Nacho y Marcos”, escribió Poggio en la foto que subió a su red social, feliz por tener el apoyo incondicional de Ginocchio y de Nacho Castañares.Al ver la mención de Julieta en su Instagram, Marcos no dudó en repostearla y felicitarla públicamente por su trabajo: “Increíble show”.En la misma línea, y demostrando que su noviazgo con Coti Romero no afectó su amistad con Poggio, Nacho le dedicó cariñosas palabras a la ex GH: “Hermoso show. Te amo, Juli”.