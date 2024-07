Maju Lozano y su nueva oportunidad laboral: “Era un pendiente”

Maju Lozano será quien conducirá Cocineros Argentinos en su edición para América TV, luego de que el chef Juan Braceli realizara una emotiva despedida de la TV Pública, donde hicieron 15 temporadas.



"Ya tiene conductora Cocineros Argentinos. Finalmente es mujer, porque dieron vueltas 225 nombres. Se arregló hace un ratito. Me contaron acá en el canal", anunció Ángel de Brito, días atrás.



"A partir de fines de julio conduce Cocineros Argentinos, al mediodía, a las 12, acá, por América TV, Maju Lozano. Pasa de canal porque estaba en El Nueve. Estuvo trabajando mucho tiempo en El Nueve y ahora se incorpora a la pantalla de América TV. Trabajó mucho tiempo acá con Mariana Fabbiani en RSM. Vuelve al canal Maju", detalló el conductor de LAM.



Maju Lozano firmó su contrato con América TV

Finalmente, Maju firmó su contrato y habló con Intrusos sobre esta nueva oportunidad laboral. “Mírenme la carita ahora porque en un mes estoy hecha una bola”, bromeó la conductora, que es conocedora y fanática del programa de cocina.



Si bien se especula con que comience el 29 de julio al mediodía, Lozano no se animó a confirmar la fecha del debut: “Si es el 29 les llevo ñoquis… Siempre era un pendiente y cuando se empezó a hacer realidad el proyecto fue ‘sí claro, lo estoy esperando’. Me parece un formato hermoso, un desafío, una marca registrada y hay que estar a la altura. Tiene esta cosa de familia, la comida une”.



Maju adelantó que “va a haber muchos del equipo anterior”, así como también cocineros del interior del país. “Conozco mucho el atrás de Cocineros porque mis amigas fueron productoras, vestuaristas y es un proyecto hermoso, un programa recontra instalado. Mi familia es la más agradecida”, concluyó la conductora.