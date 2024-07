La angustia de Belu Lucius tras la cirugía a la que se sometió su hijo menor

? Belu Lucius más fuerte que nunca!!!

Belu Lucius, influencer y madre de dos hijos -Benjamín y Bautista-, compartió en sus redes sociales el momento de gran preocupación que tuvo que atravesar durante la cirugía de su hijo menor. Con un conmovedor video compartido en su Instagram, reveló los detalles del procedimiento quirúrgico al que Benja tuvo que someterse.“Una operación más. Con esta ya van 3 y el miedo que siento es el mismo que el de la primera vez. Gracias a Dios salió todo bien”, expresó Lucius muy emocionada. En esta ocasión, la intervención se centró en la extracción de las amígdalas y adenoides del pequeño.Lucius aprovechó la oportunidad para enfatizar la importancia de la atención médica preventiva y los controles regulares. “Soy de las que siempre va a recomendar ir a los médicos, hacerse los estudios pertinentes y observar de cerca a nuestros hijos” comentó, destacando la experiencia de un año atrás cuando comenzaron los tratamientos para abordar problemas auditivos y respiratorios de su hijo.Acompañado de su marido, Javier Ortega Desio, Lucius compartió un conmovedor video y escribió: “Hace un año le hablé de espaldas y no me respondió. De ahí arrancamos con audiometría, timpanometrías y tratamientos para sacar los mocos”."Ya en casita, aunque siento que son las once de la noche. Benja llegó y vomitó, pero no sangre por suerte. Ahora reposo y dieta blanda", concluyó Lucius, describiendo el estado actual de Benja tras la cirugía y destacando su alivio ante una recuperación que, aunque desafiante, está en curso.