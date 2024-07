De la fama en “Baywatch” a vivir en una granja: así luce Pamela Anderson

Pamela Anderson fue una de las celebridades más populares en la década de 1990: saltó al estrellato con la serie televisiva Baywatch y su exposición luego se multiplicó exponencialmente con la filtración de un video sexual. A sus 57 años, la modelo disfruta de un cambio radical de vida: se alejó del bullicio de Los Ángeles y vive desde hace cuatro años en una granja en su Canadá natal.Pamela Denise Anderson (nacida el 1° de julio de 1967 en Ladysmith, Canadá) recuerda como el peor escándalo de su vida la difusión de su video sexual con el músico Tommy Lee, con quien se filmó teniendo relaciones en 1995. Lejos de tratarse de una filtración usual, la historia involucra armas, robos y dinero. Incluso hay una miniserie que cuenta con detalles ese episodio que marcó para siempre a la modelo.Anderson y Lee se casaron el 19 de febrero de febrero. Fue una decisión apresurada: había tenido su primer encuentro íntimo apenas 96 horas antes del matrimonio. Durante su luna de miel, en Lake Mead, Estados Unido, grabaron un video de alrededor de una hora de duración teniendo sexo. La cinta quedó guardada en una caja fuerte bajo llave en una mansión que ambos tenían en Malibú.Poco después, contrataron al electricista Rand Gauthier para realizar una serie de reformas en esa propiedad junto a su socio Troy Tomkins. Ambos fueron despedidos porque, según se quejó la pareja, el trabajo estaba mal hecho. Según afirmaron, les debían 20.000 dólares y nunca se los pagaron. Como si fuese poco, cuando Gauthier regresó a la casa para recuperar sus herramientas, Lee supuestamente lo echó a punta de pistola.De esa manera, Gauthier comenzó a planear su venganza. En específico, decidió robar la caja fuerte que él había visto en el garaje. Allí dentro no solo había dinero, joyas y otros objetos valiosos, sino la cinta de contenido sexual. El robo se llevó a cabo cinco días antes de Halloween, a fines de octubre de 1995. El hombre desactivó las cámaras de seguridad que él mismo había instalado y, mientras la pareja dormía, cargó en su camioneta la caja fuerte de dos metros de altura.Según contó en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2014, dentro encontró fotografías, un Rolex, un reloj Cartier de oro y diamantes y varias joyas. También estaba el video sexual que se lo llevó a Milton Ingley, un productor y director pornográfico. Gauthier lo conocía porque trabajaba en la industria de cine para adultos y había grabado al menos 75 videos.Ambos consiguieron 50.000 dólares prestados por parte de Louis “Butchie” Peraino, hijo de Los Colombo, una familia mafiosa de Nueva York. Su idea era vender el material por internet. Sin embargo, no lograron las ganancias esperadas, dado que muchas personas descargaban el video y hacían copias que vendían más baratas. Finalmente, Gauthier afrontó varios problemas por deberle dinero a la mafia.En el comienzo de la pandemia de coronavirus, Pamela Anderson tomó la determinación de abandonar Los Ángeles y mudarse a una granja que había comprado hacía tres décadas en su Canadá natal, más precisamente en el pueblo Ladysmith, en la Columbia Británica. Una vez que terminó la cuarentena, la modelo decidió mantener su nueva vida sencilla y espiritual en contacto con la naturaleza, alejada de la popular ciudad de California, Estados Unidos.En una entrevista con Fashion Book explicó: “Compré este lugar hace más de 30 años a mi abuela, y ella vivió aquí toda su vida, para poder repartir su riqueza entre sus hijos. Luego me dediqué a vivir mi vida salvaje en Los Ángeles y por todas partes. Finalmente volví durante el Covid-19 y pensé: ‘Oh, éste es el momento’”.“Siempre planeé volver a casa para renovar este lugar. Y es divertido. Hay muchos recuerdos… Es como volver a casa. Estaba muy unida a mi abuelo y su energía me rodea. Me enseñó cómo le hablaban los árboles. Es muy mitológico, muy primitivo”, agregó.En esta nueva etapa en su vida, se encarga de promover la sostenibilidad, la espiritualidad y el contacto con la naturaleza, al tiempo que critica los estereotipos de belleza. En ese sentido, sorprendió al presentarse en la Semana de la Moda de París en octubre de 2023 a cara lavada, sin maquillaje. “Si todos perseguimos la juventud o todos perseguimos nuestra idea de lo que es la belleza en las revistas de moda, entonces todos nos sentiremos decepcionados o tal vez un poco tristes”, comentó.Todos esos cambios se pueden ver en el reality show que la estrella protagoniza en América del Norte, que se llama El Jardín del Edén de Pamela (Pamela’s Garden of Eden). Es el devenir diario de la estrella para transformar una propiedad en Vancouver, rodeada de naturaleza, que heredó su abuela.