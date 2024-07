Roly Serrano habló del grave accidente que sufrió: “Me preocupa mi movilidad”

Daniel Aráoz relató el emotivo reencuentro con Roly Serrano

Roly Serrano rompió el silencio a cuatro meses del accidente automovilístico que sufrió en la Ruta 9 y dio detalles de su cuadro de salud.El actor habló con el periodista Juan Etchegoyen por un audio de WhatsApp y contó cómo avanza su recuperación.“Estoy bien, me falta poco tiempo”, comenzó el artista, quien permanece internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad.“Recupero mi movilidad que es lo que más me preocupa ahora y todo adelante”, aclaró Serrano, quien hizo hincapié en que ese es el punto más complicado de la rehabilitación.Por último, le agradeció al periodista y lo despidió: “Un abrazo grande. Chau”.“Ese es el mensaje que me ha autorizado Roly para que lo lea al aire. Me ha contado más cosas pero hasta acá voy a contar. Y la verdad que conmueve porque las noticias fueron tan desalentadoras que escucharlo es impactante”, sentenció Etchegoyen sobre el estado del actor.En abril, Daniel Aráoz estuvo invitado a la mesaza de Mirtha Legrand y contó cómo se encuentra su gran amigo Roly Serrano a casi dos meses de sufrir un accidente automovilístico. “Está saliendo, está recuperándose”, arrancó diciendo con mucho optimismo sobre su colega.El actor aprovechó para agradecer la atención que está recibiendo su colega en el Instituto Médico de Alta Complejidad, donde por aquellas fechas le hicieron una traqueotomía. Además, reveló cómo fue su reencuentro con él.“Fuimos con Coco Sily, nos vio y nos reconoció. Se puso a llorar y ya entramos a llorar todos”, relató. Y agregó: “Coco arrancó diciéndolo ‘esto que te pasa a vos, yo ya lo viví con Cacho Castaña’. Estamos en una terapia. Le decía ‘quédate tranquilo que vas a salir’”.Aráoz aseguró que se trató de un momento muy especial. “Nos divirtió mucho, Coco. Los tres nos abrazamos, nos dimos mucho amor y estuvimos con él desde el principio apoyándolo desde Baradero”, sostuvo.Al cierre de la anécdota, la diva interrumpió y le preguntó a su invitado si Roly se había quedado dormido antes del accidente. En ese sentido, el protagonista de El hombre de al lado aseguró que todavía no se sabe cómo ocurrió el hecho y contestó: “Cuando esté totalmente recuperado, nos contará”. Fuente: (tn)