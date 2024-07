El hijo Marley, Mirko, entregó la pelota del partido entre Argentina y Canadá

Alguien más grito MIRKO a la tv? pic.twitter.com/ygkXW2WYmO — La Mariliendre (@_holamanola) July 10, 2024

MIRKO EL HIJO DE MARLEY LLEVANDO LA PELOTA pic.twitter.com/YDiwsDF6D3 — Nanu (@tinicupid_) July 10, 2024

Ya me lo brandearon a Mirko. — Migue Granados (@miguegranados) July 10, 2024

, hijo del popular conductor, es una figura pública desde el día en que nació. No solo cautivó a millones con su simpatía, espontaneidad y el parecido a su papá, sino que hasta ganó un Martín Fierro y tiene una gran presencia en redes sociales. Hoy, fue el encargado de llevar la pelota antes del inicio del partido por la semifinal de la Copa América 2024, entre Argentina y Canadá.pero cada aparición logra sorprender y encantar al público. Era sabido queya que se encuentra grabando Por el Mundo en la Copa (Telefe).Sin embargo, la presencia de Mirko en el campo no solo sorprendió a los aficionados presentes en el estadio de New Jersey, sino. Con su carisma innato y su naturalidad frente a las cámaras, Mirko cumplió con su tarea de entregar la pelota como parte de una campaña de una empresa de e-commerce. Este gesto simbólico de llevar la pelota al campo es tradicionalmente reservado para momentos especiales y figuras destacadas, yAnte esto, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y ternura, mientras los usuarios compartían imágenes y videos del momento.quien una vez más demostró por qué es una de las figuras infantiles más queridas en Argentina.