Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi tras diez años de relación

Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi tras una década de relación. La noticia, que sorprendió a muchos, fue confirmada apor una persona cercana a la empresaria. "Tomó la decisión", afirmó la fuente, corroborando los rumores que comenzaron a circular desde temprano.El fin de la relación entre Nara e Icardi se debe a una crisis profunda que la pareja no pudo superar. Este lunes, durante el programa, Pochis recordó un episodio reciente: "Hace poco se la vio a Wanda en las escaleras del Chateau Libertador hablando con Mauro, mientras lloraba desconsoladamente. Lo que estaba sucediendo es esta crisis".Pochis descartó la presencia de terceros en la ruptura, sugiriendo que se trata de un desgaste emocional.. Ella lo intenta por la familia, él está extremadamente enamorado de ella, pero a ella le cuesta remontar el 'Wandagate'". También mencionó que Icardi se trasladó a Turquía para la pretemporada, y que todos los bienes firmados durante su separación anterior siguen vigentes, dejando los bienes a Wanda.La influencer Pochis de "Gossipeame" publicó una foto que anticipaba la ruptura. En la imagen, se ve a Nara visiblemente afectada y a Icardi sentado a su lado en las escaleras del Chateau Libertador. "Ahí Wanda lloraba porque le había planteado sus deseos de separarse. Él le parece un padrazo, pero sentía que ciertas cuestiones de pareja se habían desgastado después del 'Wandagate'", precisó Pochis en sus historias de Instagram.Además, Pochis publicó una foto en la que se los ve abrazados, pero el detalle es que Wanda tiene el cierre de la campera completamente subido, solo se le ven los ojos y el maquillaje corrido. "Es porque había estado llorando", aseguró.Otro gesto contundente de Wanda Nara que confirma la crisis matrimonial fue detectado en sus redes sociales. "Empezó oficialmente el 'Wandagate'", escribieron en las redes sociales de El ejército de LAM, señalando que Nara dejó de seguir a Icardi en Instagram. Esto ocurrió apenas un día después de que el futbolista le dedicara un romántico posteo en el que escribió: "Mi Luna llena... Siempre brillante, siempre hermosa".Aunque Wanda likeó la dedicatoria, no comentó nada al respecto, y solo reaccionó al mensaje de una usuaria que escribió un fragmento de su último tema, “Amor verdadero”. La usuaria señaló: “'Amor verdadero es el que no compra el dinero' dice Wanda siendo millonaria. Imaginate el mío, más seco que mi pelo, es el verdadero amor, el mío”. Nara reafirmó: “Exacto”.Desde el 14 de enero, cuando llegó a Brasil para grabar “Bad Bitch”, uno de sus videoclips, Wanda Nara no ha posteado fotos con Mauro Icardi, lo que refuerza las especulaciones sobre su separación.Esta noticia marca un nuevo capítulo en la vida de la mediática pareja, cuyo matrimonio ha sido tema de interés y polémica en varias ocasiones.